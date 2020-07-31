臺灣從未明白宣布獨立於中國之外，如果臺灣人認同「中華民國合法化」，認為「中華民國在臺灣」是國家，不再追求以「臺灣共和國」為國號的獨立建國，在國際法上仍然會被當成是中國領土、而不是獨立國家。圖／張家銘

從李登輝時代的「中華民國在台灣」，到陳水扁時期的「中華民國是台灣」，蔡英文現在強調的「中華民國台灣」是台灣社會的最大共識，一步一步使中華民國在台灣的統治合法化，再加上臺灣已經獨立的謊言欺騙，使台灣的建國運動弱化，那些人應該負責，歷史必須有正確評價！

李登輝指出，第二次世界大戰結束，太平洋戰區盟軍統帥麥克阿瑟指示中華民國派軍暫時佔領台灣，後來的《舊金山和約》和《中日和約》都沒有明白規定日本放棄台灣主權給誰，形成台灣法定地位未定，所以台灣不屬於中國，但是後來已經屬於中華民國，因此他主政時才會說「中華民國在台灣」已經是獨立國家，沒有必要再獨立建國。

李登輝對中華民國在台灣的論述，後來被陳水扁繼承，他主張「中華民國是臺灣，臺灣是中華民國」，中華民國是臺灣的國名，臺灣並不歸屬於中國，他認為「中華民國就是臺灣，是獨立於中國之外的主權國家」。這種主張使中華民國與中華人民共和國成為兩個主權國家，與現實的國際認知完全矛盾。蔡英文竟然再進一步以「中華民國台灣」體制，全面打壓任何建國制憲運動。



作者主張：台灣人民與政府如果認定台灣已經是獨立的國家，應該勇敢的站出來宣布獨立，告訴中國與國際社會，台灣是國家，台灣是與中國無關的兩國關係。圖／民報合成

臺灣從未明白宣布獨立於中國之外，如果臺灣人認同「中華民國合法化」，認為「中華民國在臺灣」是國家，不再追求以「臺灣共和國」為國號的獨立建國，在國際法上仍然會被當成是中國領土、而不是獨立國家。

台灣人民與政府如果認定台灣已經是獨立的國家，應該勇敢的站出來宣布獨立，告訴中國與國際社會，台灣是國家，台灣是與中國無關的兩國關係。國家的建立，除了土地、人民、主權以外，更重要的是表明要建立國家的意志，這才能正當合法，表裡如一的建立獨立國家與政府。

本文是對彭明敏教授2020-07-31自由廣場〈李登輝與我〉一文的感慨，感謝彭明敏教授對台灣獨立建國無私的奉獻！