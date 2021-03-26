●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

長賜輪擱淺蘇伊士運河，先前認為已經部分浮起的判斷錯誤，目前有10艘拖船協助，但最差狀況可能要數週才能脫困。可能需要卸下部分貨櫃，搭配抽泥船協助。營運的日本正榮汽船公司道歉。長榮已僱用荷蘭Smit救援與日本救援公司前往拯救。正榮汽船日後可能遭蘇伊士運河管理局求償數百億美元。

美國在台協會處長酈英傑表示，台灣是深受信賴的半導體製造產地，支持美台在半導體供應鏈的合作，是AIT的優先工作目標。

H&M宣布禁用新疆棉，BURBERRY、Tommy Hi;figer、耐吉、愛迪達、NEW balance、Converse、UNIQLO、GAP、ZARA等瑞士良好棉花發展協會（BCI）會員品牌先前也有類似聲明，引起中國「小粉紅」在網路上大肆抨擊，以及眾多中港台演藝明星卑躬屈膝為迎合中國取消各品牌代言合約，包括陳奕迅，彭于晏、張鈞甯、歐陽娜娜。FILA中國則於微博公告退出良好棉花發展協會宣示使用新疆棉。

北韓25日再度發射2枚飛彈至日本海。日本抱怨美國針對北韓發射飛彈，採用東海而非日本海的地理名詞。日本稱日本海，兩韓稱東海。

美國

美國在台協會處長酈英傑表示，台灣是深受信賴的半導體製造產地，支持美台在半導體供應鏈的合作，是AIT的優先工作目標。

中國

H&M宣布禁用新疆棉，BURBERRY、Tommy Hi;figer、耐吉、愛迪達、NEW balance、Converse、UNIQLO、GAP、ZARA等瑞士良好棉花發展協會（BCI）會員品牌先前也有類似聲明，引起中國「小粉紅」在網路上大肆抨擊，以及眾多中港台演藝明星卑躬屈膝為迎合中國取消各品牌代言合約，包括陳奕迅，彭于晏、張鈞甯、歐陽娜娜。FILA中國則於微博公告退出良好棉花發展協會宣示使用新疆棉。

日本

抱怨美國針對北韓發射飛彈，採用東海而非日本海的地理名詞。日本稱日本海，兩韓稱東海。

菲律賓

總統杜特蒂向中國大使關切中國入侵南海，越南也敦促中國尊重海事主權。

北韓

25日再度發射2枚飛彈至日本海。

印尼

計畫於疫情結束後重新推動遷都婆羅洲計畫。

緬甸

軍方控制的2大公司，遭英美共同制裁。

澳洲

水災滋潤土壤，將對接下來的小麥種植大有幫助，農民預期下一個產季又將豐收。

香港

人形機器人蘇菲亞自畫像含說明影片MP4檔案，以NFT形式拍賣出售拍得688,888美元。

歐盟

將提供財務與政策支持，目標於2030年讓歐盟四分之一的農業都成為有機農業。過去10年來歐盟有機農業成長60%，佔比9%。

美國車廠福特表示將於2022年初在歐洲逐步停產福特蒙迪歐，2026年歐洲全車系都將是油電混合車或電動車，2030年將為全電動車。

英國

前首相卡梅隆因為幫9日倒閉的格林西爾資產管理公司遊說取得防疫紓困，因而接受調查。

皇家空軍鷹式戰機墜毀，2名駕駛彈射生還。

義大利

繁星聯盟考慮關閉梅爾菲廠2條生產線。繁星聯盟合併組成之一的寶獅雪鐵龍集團，先前政策年產能少於25萬輛的廠，兩條生產線併為一條，以減少成本增加產能效率。

哥倫比亞

因委內瑞拉邊界進行軍事行動，湧入大批委內瑞拉難民。

埃及

亞歷山大港新舊港口因強風與嚴重沙塵暴暫時關閉。

長賜輪擱淺蘇伊士運河，先前認為已經部分浮起的判斷錯誤，目前有10艘拖船協助，但最差狀況可能要數週才能脫困。可能需要卸下部分貨櫃，搭配抽泥船協助。營運的日本正榮汽船公司道歉。長榮已僱用荷蘭Smit救援與日本救援公司前往拯救。正榮汽船日後可能遭蘇伊士運河管理局求償數百億美元。

油價雖然因蘇伊士運河堵塞一度上漲，但因為全球需求不佳，加上擔憂歐洲因蘇伊士運河堵塞供應鏈受阻影響產業能源需求，25日每桶又下跌3美元。

以色列

所屬的貨船在阿拉伯海受到疑似伊朗飛彈攻擊，將繼續航行，該船自坦尚尼亞出發，前往印度。

尼日

蒂拉貝里大區2村莊遭受武裝歹徒攻擊10死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org