韓國瑜拖垮國民黨，使奄奄一息的民進黨復活，蔡英文第一個該感謝的應該是韓國瑜，這一次國民黨若推出地方派系的龍頭出戰，蔡英文應該凶多吉少。圖／畫面擷自韓國瑜臉書直播影片

2020的大選中國國民黨垮得很徹底，讓民進黨再度完全執政。回憶1年前的九合一選舉，民進黨也崩盤，尤其是號稱可以躺著選的高雄市竟然慘敗，綠營人士出現2種版本解釋慘敗的原因，第1個版本是選民太老實，被韓國瑜騙了；第2個版本是中國介入，利用賭盤賄選。上述都是不負責任的說詞，若依循這2種說法來解釋中國國民黨的大敗，豈不是變成選民太老實被民進黨騙了或是中國回心轉意，以金錢操縱賭盤來幫助蔡英文？

綠營對於九合一選舉慘敗的解釋是一種極端不知反省的習性，由2020大選可看出選民並不笨，會淘汰不佳的政客，若韓國瑜因不佳而被淘汰，九合一選舉民進黨當然也因同樣的理由而崩解。中國也沒那份能耐掌控台灣的選舉，否則台灣早就滅亡了，別忘了中國介入台灣選舉並非始自今日，若有那份能耐讓綠營可以躺著選的地區一下子翻轉，那以前選總統及立委，豈不都是中國欽點的人上台？

九合一選舉，民進黨在全國各地區都退步，代表民進黨執政失敗，尤其是高雄市最為嚴重，才造成可以躺著選的地區選到躺下。韓國瑜是一個默默無聞的過氣政客，能翻轉綠營的巢穴，不是他的因素，而是民進黨被選民唾棄。

國民黨內部出問題造成大敗

有人認定這次選舉民進黨大勝是香港「反送中」運動所促成，這是很大的誤會，它會影響選舉，但不能翻轉乾坤。香港的群眾運動又不是始自今日，綠營早就喊出「今日香港，明日台灣」之口號，就是沒有翻轉過選舉。顯然的，2020大選不是民進黨大勝，而是中國國民黨內部出問題造成大敗，與民進黨在九合一選舉慘敗一樣。

顯然的，九合一選舉是民進黨自己垮台，不是中國國民黨大勝，可是韓國瑜卻認定是他的功勞，因而有一人救全黨之說，韓國瑜及韓粉產生傲慢的態度，摧毀該黨的倫理觀念，造成該黨大老不會也不能整合派系。表面上黨內重量級人士都投入助選，事實上只是為了自己的前途應付一下而已，多數地方派系的樁腳並沒有運作。中國國民黨的選戰靈魂就是地方派系的樁腳，他們不幫韓國瑜鞏固選民，大敗是必然的。

韓國瑜除了得罪黨內多位重量級人士，造成該黨難以凝聚外，他本人犯了太多錯誤，民代出身對行政業務陌生，不知道趕緊學習，還未實習就看上九五，造成高雄人的反感，且影響到全國。更要命的是他的言行幾乎都是扣分，很多選民無法接受，他或許不知道很多選蔡英文的人，不是喜歡蔡英文，而是反韓國瑜。

民進黨執政失敗，被選民唾棄而造就了韓國瑜，他卻認為自己一人救全黨，脫序的言行拖垮該黨，變成一人害全黨。也因為韓國瑜拖垮中國國民黨，使奄奄一息的民進黨復活，蔡英文第一個該感謝的應該是韓國瑜，這一次中國國民黨若推出地方派系的龍頭出戰，蔡英文應該凶多吉少。