為什麼疫情首發在中國武漢？答案很清楚：因為中國唯一的最高等級（當然也是最毒的）病毒研究所就在武漢。雖然中共否認，但各種研究和證據顯示，新冠病毒來自中國武漢病毒研究所，並且很可能是中共研製的生物武器。示意圖／擷自BBC中文網、人民網，民報合成

一生力挺中華民國、堅定反共的美國眾議員周以德（Walter Judd）有句名言﹕「20世紀教給我們一件事﹕共產黨永遠是共產黨；不能對它有幻想。」這位橫貫世紀（1994年去世，享年96歲）的美國政治家一生反共，對共產黨邪惡有深刻認知。在21世紀的今天，更可看出周以德的真知灼見，因中共建政後，在沒有外來侵略的和平時期，竟導致八千萬中國人死於迫害、槍殺和人為政策的大飢荒。現在，共產黨不僅殺害中國人，甚至用病毒謀害世界，導致全球2億人感染，400萬人喪生！

雖然中共否認，但各種研究和證據顯示，新冠病毒來自中國武漢病毒研究所，並且很可能是中共研製的生物武器。這從幾個方面都可看出：

第一，全球都在質問，為什麼疫情首發在中國武漢？答案很清楚：因為中國唯一的最高等級（當然也是最毒的）病毒研究所就在武漢。中國有九百多萬平方公里，30多個省市自治區，為什麼疫情在武漢爆發？這就像對地震要找「震源」一樣，武漢病毒是疫情爆發地，全球沒疑問，被稱「武漢病毒」是事實命名。

第二，武毒所在武漢，就證明病毒是從它那出來的嗎？至少有兩個重要根據：最早被發現疫情的武漢海鮮市場距離武毒所很近。以前就有中國病毒研究者把實驗過的生物等又賣到寵物市場以圖利、被抓獲判刑，而且發生過多起。所以武漢海鮮市場最早發現的疫情，很可能就是武毒所洩露到那裡的。其次，據美國掌握的情報，早在2019年11月武漢病毒所就有三名研究人員感染，出現新冠病毒症狀被送醫，其中一人的妻子因此死亡。這更說明「毒源」就在武毒所！

第三，中共官方曾強調，病毒來自海鮮市場的蝙蝠。但該市場的蝙蝠數量很有限，而且中國其它地方也有很多蝙蝠，為什麼其它地方的蝙蝠沒病毒，只有武漢的有？馬來西亞人把蝙蝠作為美食，至今仍在吃，怎麼全世界其它有蝙蝠的地方都沒事，偏偏武漢的蝙蝠就有病毒？因為武漢病毒所一直在大量收集和實驗蝙蝠，該所主要研究員石正麗曾撰文講解，怎樣從蝙蝠研製出更容易空氣中傳播的病毒。她在2015年融資計劃書中說，要研製適合人際傳播的新病毒，理由是由此研發出「疫苗」。但製造這種威脅全人類的劇毒，一旦洩露或發生事故，後果不堪設想！美國當時就有200多名科學家反對石正麗們研製動物病毒傳給人（spillover potential），認為一旦發生外洩將造成人類大災難。法國著名病毒專家、巴黎巴士德學院Simon Wain Hobson教授受訪《法廣》指出：石正麗一直致力研究「給病毒基因增加新的功能使它能夠直接感染人體細胞，或者使病毒能夠直接通過空氣傳染」，說是要用它研出疫苗，但這是「瘋狂的研究，讓人類冒著不必要的風險，所以我當初就十分反對。」

第四，國際上很多科學家都指出，新冠病毒不可能是來自動物的自然演變，因這需要經過很多年的蛻變，而新冠病毒的迅速出現和劇毒，顯示它是人工產物。這裡最重要的證據是，早在疫情大爆發之前，武毒所的石正麗們就宣布已成功研發出「疫苗」。沒有病毒，哪來的疫苗？這個順序本身更說明，他們先製造出「病毒」，然後又發展出疫苗，毒源就在中國武漢！

第五，武漢病毒實驗室是中國唯一的最高等級（毒性最強）的研究機構，它不隸屬武漢，也不歸湖北省管轄，而是中國科學院的下屬，被稱為軍方研究基地。國際上很多科學家認為，新冠病毒很可能是中共研製的生物武器。疫情爆發後，中共往武漢病毒所派去「調查組」，組長不是普通科學家，而是中共生物武器專家、解放軍少將陳薇。如果武毒所不是研究生物武器的，為什麼要派去「生物武器專家」？如果武毒所不是軍方機構，為什麼要派「解放軍少將」去？這是清楚的不打自招：武毒所就是中共軍方機構，新冠病毒就是生物武器！否則完全沒必要事先人工製造劇毒。

第六，以中共統領全國的獨裁體制，又適逢疫情嚴重態勢，陳薇少將率領的調查組進駐武毒所之後，應該在十天半月內就有大致結果，可從進駐至今已一年半，什麼調查結果也沒公佈。從基本常識邏輯推斷，這不是去調查，而是去毀滅證據！如果「毒源」不是武毒所，陳薇調查組應會第一時間昭告天下，武毒所沒有問題，它是安全的；而且它也不是解放軍生物武器機構。但這一切都沒發生，也是不打自招：問題就出在武毒所，上級是軍方，更上級是中國共產黨和習近平！他們是最根本的毒源！

第七，雖然中共否認武毒所是「毒源」，並咬定新冠病毒來自動物，但國際知名生物學家、病毒專家等，通過研究發現了它的人工痕跡。正如罪犯作案會留下指紋，國際專家對病毒樣本研究後發現，有對蝙蝠病毒人工改造留下的「指紋」。發現這種「指紋」的專家來自很多國家，從常識來說，科學家們不可能生活在不同國家、針對同一個事情、不約而同地同時撒謊編造，最可能的是「英雄所見略同」，同時發現問題所在。就我有限的閱讀，就看到有下列各國科學家傾向「新冠病毒是人工產物」：

1、美國《生化武器反恐法》起草人Francis Boyle教授；

2、美國匹茲堡大學生物信息學James Lyons-Weiler教授；

3、法國諾獎得主、病毒專家Luc Montagnier教授；

4、法國生物數學家Jean-Claude Perrez（與Luc教授合作）；

5、德國漢堡大學知名奈米物理學家Roland Wiesendanger教授；

6、俄國頂尖微生物學家Peter Chumakov教授；

7、中國科學家閆麗夢博士（發表多份重量級研究報告）；

8、擁有87項美國專利的世界著名科學家Steven Quay博士；

9，英國倫敦聖喬治大學腫瘤學Angus Dalgleish教授；

10、挪威病毒學家Birger Sørensen博士……

上述英國和挪威兩位專家經一年多聯手研究後發表報告指出，新冠病毒是武漢病毒實驗室製造的。他們研究疫苗時在新冠病毒中發現了「人工痕跡」，該痕跡只能在實驗室操作產生。他們特別指出，實驗室想通過基因的「逆向工程」掩蓋痕跡，使病毒看起來像是從蝙蝠身上演化而來。

美國前CDC主任：病毒為人工製造 來自武漢實驗室

川普政府時的美國疾控中心（CDC）主任Robert Redfield最近接受CNN採訪時說，他現已不擔任官職，可自由發表看法了。他認為病毒不可能是由蝙蝠傳到人的，因如是動物的，病原體需很長時間演化，也絕不會如此劇毒。他的結論：新冠病毒是人工製造的，來自武漢實驗室。

《華爾街日報》最近報導說，美國知名的設計核子武器的勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室（LLNL）的情報部門去年5月完成了一份機密報告，結論是：新冠病毒可能起源於中國的實驗室。



前美國疾控中心（CDC）主任Robert Redfield最近接受CNN採訪時表示，病毒不可能是由蝙蝠傳到人的，因如是動物的，病原體需很長時間演化，也絕不會如此劇毒。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

前美國食品藥物管理局長Scott Gottlieb最近證實：在中國爆發的6次薩斯病毒都是實驗室外泄。由此可推斷，不僅新冠病毒是生物武器，之前爆發的薩斯病毒很可能也是。常理是，薩斯怎麼都在中國爆發？那些動物生物仍在，為什麼不再有薩斯了？對薩斯病毒外洩，連中共《人民日報》都報導過，發生在北京和安徽的兩個病毒研究所。

通過上面掛一漏萬的舉證，人們更佩服美國反共議員周以德的名言，決不能相信共產黨！人們能相信的是，共產黨的邪惡和作孽程度，總是超出人們的想像！善良的中國人，尤其是被洗腦欺騙的國人，總是低估或不願相信共產黨有那麼邪惡。就像不少中國人至今不相信中共活摘法輪功學員的器官。多年前我就寫過「中国非法器官移植的八大嫌疑」、「法輪功學員被摘器官是真的嗎？」等專文，痛批中共活摘器官的暴行。現在，中共不僅繼續在非法摘取器官，更用病毒蔓延世界，摧毀全球經濟、威脅人類生活、更剝奪無數人的生命！

這樣一個有史以來人類最大的邪惡力量不被結束，不僅是中國人，也是整體人類的恥辱！這次病毒襲擊，全世界所有國家都被摧殘，全球70億人都遭折磨威脅，甚至幾百萬人被奪去生命，中共的邪惡更赤裸裸地展露。中共這個最大的人類病毒不摘除，新冠舊冠、各種人工病毒還會出現，思想病毒更會蔓延。所以剷除共產黨，是中國人，也是人類的基本目標！

——原載台灣《看》雜誌2021年7月號

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