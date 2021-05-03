離開國民黨另組『新黨』的要角趙少康，二十七年後宣告回歸國民黨。因為現在國民黨已經失去政權，無論是政治地盤或經濟基礎，都已大幅萎縮。選擇在這樣窘困的情況下回歸，是否懷有『趙氏孤兒』之情，不得而知；但就其演講的激越看來，頗有『少康中興』之志。因為正值國民黨黨主席的競選進入表態的階段，所以他在此刻回歸，難免被認為與此有關。但是他又聲明不參加黨主席競選。或許他有更大的志向，也是合理的猜測。台灣幾十年來，歷經民主政治的洗禮，不但民主價值漸漸深入人心，政治道德也慢慢形成社會的共識。以前國民黨一黨專政，可以不講道理，不管百姓的時代已經過去了。趙少康回歸國民黨，如果沒有這樣的體認和覺悟，對他對黨對國，可能不會有幫助，或許反而還會攪亂一池春水也說不定。

二十七年前離開國民黨的『新黨』要角，以所謂的『外省人』居多。這一次趙少康回歸，聽到外界有「外省人回來了」的耳語，頗為憤慨。其實他大可不必為此生氣。因為『外省人』是『中華民國』的黨國義理下的產物。『台灣』如果是屬於『中華民國』的一省，那麼不是『本省人』，就是『外省人』。這只是一個中性的名詞而已。問題出在二二八大屠殺，製造出種族仇恨；不公平的施政又製造出人為的『階級矛盾』，更衍生出本不該存在的『省籍矛盾』。如果完全歸罪於蔣介石和國民黨，或許是不可承受之重；但說是歷史的錯誤和不幸倒是『省籍大和解』應走的第一步。不管是民進黨也好，國民黨也好，甚至是親民黨、新黨、民眾黨、時代力量、基進黨等諸多小黨，無不努力突破省籍框架，吸收支持者。而且實際上也呈現省籍融合的現象。我們的社會，更是如此。如今再以省籍來區分政治人物，容易造成偏見。這是聰明的政治人物首先應該突破的心理障礙。也是所有在台灣的人都應該具有的認知。如果不此之圖，那就只會在不知不覺中變得心胸狹窄、自我設限，如何能成大事。如果只求國民黨一黨的團結，那絕對無法團結國民黨。我沒有聽到趙少康對改革派的主張有所回應。面對中共對台灣的各種滲透打壓和武力脅迫，也沒有提出如何團結台灣人一起抵抗中共的說法。只說選民進黨就是選擇戰爭，選國民黨就是選擇和平。和他所提出的『親美和中』一樣，都是過度簡化的政治口號。民進黨執政，對中共的步步進逼，非常小心謹慎，深怕中共借故製造爭端。人民看得很清楚，挑釁的是中共，不是民進黨。為什麼趙少康會這樣胡說？是傾中和統一的意識型態造成他的偏見？或仇恨民進黨造成的狹隘格局所致？這都不是一個國民黨主席該有的心胸，更不是要當中華民國或台灣總統該有的格局。

甩脫傾中包袱 國民黨才有執政機會

我們都知道近年來國民黨內部，有不少年輕人認為如果不改變國民黨『傾中』和『統一』的印象，恐怕在民意大多反對『統一』和討厭『中共』的潮流之下，國民黨永遠不可能執政，甚至會泡沫化。江啟臣就是獲得有這種想法的人的支持才當上黨主席的。但是『傾中』和『統一』的舊勢力，意識型態非常頑固。他們的意識型態，『統一』是唯一至高無上的價值。所以他們看不見中共違反普世價值、和全世界民主潮流敵對的事實。他們的心被狹隘的民族主義意識型態所蒙蔽。如果統一是必須生活在中共那樣的國家之中，有多少人會嚮往這樣的統一呢？請他們自己午夜夢迴時，捫心自問，他們真的希望自己和自己的子孫活在那樣的國家中嗎？請他們想一想，在無可奈何的歷史境遇中，蔣經國除了暫時為『中華民國』和『中國國民黨』制定『民主化』和『本土化』的大方針之外，還能有甚麼更務實的選擇？李登輝完全能體會蔣經國的苦心和睿智而一肩扛起歷史交付給他的重擔。有人說『中華民國』就是『華獨』。你以為呢？先把台灣這塊土地和人民顧好，不要被中共消滅，這才是第一個最重要的事。你在自己站都站不穩的時候，和中共一樣主張『統一』，就會無形中在意識型態模糊了自己和中共的界線。這就成為中共用來統戰國民黨和台灣人的利器。有一些本來跟著蔣氏反共的國民黨高階將官，投靠中共背叛台灣。原因在此。

國內政治生態一直在演變，世界局勢也不斷在改變。台灣的生存和發展，以及人民的自由和幸福，是人民最關心的事。也是政治家應該時刻牢記心中的理想。對世界不可抵抗的民主潮流和普世價值沒有清楚的認知，而只懂得死抱著統一的神主牌不放，這樣的政治人物，絕對不是國民黨黨主席應該有的格局。縱使當上黨主席，也絕非國民黨之福，更不是中國或台灣人民之福。甚至也不是世界之福。

面對中共專制獨裁政權，不只是國民黨需要團結，台灣各黨都需要團結在一起。只有團結在普世價值和全台灣共同的利益之上，才能獲得真正的團結。希望國民黨能選出一個有胸襟有格局的黨主席。



蔣經國（左）為『中華民國』和『中國國民黨』暫定了『民主化』和『本土化』的大方針，李登輝（右）則一肩扛起歷史交付給他的重擔。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成