小說文章人人誇，

多情彩筆亦生花；

璀燦人生璀燦畫，

亮麗溫暖女畫家。

──〈看陳冷油畫展〉

前記：

陳冷女士，1941年生，台北市人，台北女師畢業。曾任小學教師。

1971年高雄台灣時報副刊創刊主編。是作家、詩人，也是畫家。著有小說、散文和翻譯書共有十多種。

陳冷女士已於2021年5月18 日遠行，陳冷女士主編台灣時報副刊時， 筆者也常在時報副刊發表小文章。

敬以此文，祝她在另一個世界，自在快樂，無病無痛無恐懼。

有人會寫文章，也會畫畫；也有人會畫畫，也會寫文章。這樣的畫家不多，而且大多是年輕時，就對畫畫有興趣。

寫作了二十多年的作家，才移情別戀學畫也成為畫家的創作者，更是少見。畫家陳冷，就是很少見的，是作家也是畫家的一位，而且是年逾半百才開始學畫有成的女畫家。

陳冷女士是1971年，高雄台灣時報創刊時，〈台時副刊〉的創刊主編。主編當時號稱台灣第四大報的「時報副刊」時，才三十歲，是年輕優秀小說家，也是當時居住南部高雄的國內知名小說家。

陳冷在那戒嚴，言論監控時代，主編「台時副刊」，勇敢堅持推動鄉土文學、本土文化，和言論自由，很多青少壯本土作家，都受提攜愛護。邀名家寫方塊專欄外，特別在副刊闢設「學校風景線」專欄，開放南北大專學生發表言論，是台灣文壇的首創，最受歡迎，影響和貢獻皆深遠，是戒嚴時期台灣鄉土文學的重要推手。



陳冷著《冷言冷語》雜文集書影。圖／呂自揚提供

很多現在的名人名作家，像葉石濤、陳永興、李筱峯、林清玄、李喬、李魁賢、傅銀樵、李敏勇、了無居士、李旺台等，都是當年〈台時副刊〉的作者。筆者當年也在〈台時副刊〉發表多篇小文章。

陳冷後來與先生俞國基總編輯，同到台中的台灣日報，俞國基任總編輯，陳冷任副刊主任。由於台日編採方針，採取其他所有報紙所不敢，如實報導十多位黨外省議員火辣的問政言論，和當時正夯人稱「阿港伯」省主席林洋港的火花針針鋒相對，廣為全台民眾所喜愛，一時間「洛陽紙貴」，報份發行量從原來約5萬份，暴增約為15萬份，種下被國防部總政戰部轄下黎明文化公司「強買」的苦果。台灣日報被軍方收買後，夫婦被迫流美十年，先後任遠東時報、中報、北美中國時報的總編輯與編輯，歷盡堅持自由主義之知識分子風骨的漂泊與坎坷。



陳冷主編《台灣時報副刊》方塊選集《龍門陣》書影，新風出版社出版。作者陳鼎環、方人、俞國基、周東野、辛哉、郭楓、陳冷。圖／呂自揚提供

解嚴後夫婦才回國，俞國基先任中國時報總主筆，後任自由時報執行副社長，陳冷先後在自立晚報、中時晚報等副刊寫專欄。

1970年代前後，台北出版的當代作家小說選集，包括1969年最早的〈純文學好小說〉，之後的〈書評書目年度小說選〉，中國時報〈當代小說大展〉，黎明文化〈海內外青年女作家選集〉等，都入選有陳冷的作品。



陳冷主編《台灣時報副刊》之「學校風景線」選集《奈何明月照溝渠》書影。圖／呂自揚提供

陳冷熱愛文學，文筆好，寫小說，也寫散文、雜文與時事評論，寫作不輟，著作豐富，皆頗受好評，是作家，也是資深的報紙主編。先後出版有〈變不出的掌聲〉、〈冷眼冷語〉、〈櫻花落時〉、〈玩具情人〉、〈激情豪門〉等小說散文，〈九重葛笑了！〉等兒童讀物，也翻譯有〈飛抵聖境〉等多書。

陳冷與自由時報前執行副社長俞國基伉儷，不只愛好文學，也愛好美術、音樂，是素養深厚的高品味藝術鑑賞者。

1999年，搖筆弄墨二十多年的陳冷，一次偶然的機緣下遇見女畫家李金祝，在李金祝的引領下，竟然移情別戀地拋下緊握二十多年的文筆，改拿起畫筆，大膽開始學起油畫來。畫得如癡如狂。

陳冷感覺人生是璀璨亮麗，所以，在她眼中的大地也是璀璨亮麗、多彩多姿。景隨心轉，表現於畫作上，不論畫的是山水、花木、靜物或老屋，也都隨著心境的璀璨亮麗，而璀璨亮麗，而多彩多姿。而且在璀璨亮麗的美彩中，還流漾著一股特殊的溫暖色調與氣息。整體畫作給人的感覺，是璀璨、亮麗、愉悅而溫暖。

2011年，陳冷在台北舉行第二次個展。我在觀賞陳冷亮麗溫暖多姿的油畫展後，欣然作詩四句以贈之：

小說文章人人誇，

多情彩筆亦生花；

璀燦人生璀燦畫，

亮麗溫暖女畫家。

陳冷收贈詩後，答詩一首：

右手為文左手畫，

多彩創作豈敢誇；

蒙君知遇太謬賞，

唯願含蓄增容華。

附記：陳冷曾於2010.12.5台灣時報副刊，發表〈快樂與驕傲－我曾經是台灣時報副刊主編的告白〉。



陳冷2007年7月舉辦「璀璨人生－一個非畫家的首次油畫展」之《陳冷油 畫集》封面。圖／呂自揚提供



陳冷油畫－台灣大學文學院。圖／呂自揚提供



陳冷油畫－京都的楓。圖／呂自揚提供



陳冷油畫－綠桌與花。圖／呂自揚提供



陳冷油畫－澎湖七美日出。圖／呂自揚提供

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