韓粉不死，黨國猶生，韓粉為了報主子去年被罷免之仇，1月16日，桃園一戰成功，8萬多票贊成，罷掉王浩宇，也使綠營發出警報，王浩宇從綠黨投效民進黨，以為前途可以無量，沒料到無法被民進黨保護。王浩宇下台，等於人民對民進黨政府執政打折扣，選民藉由罷免案抒發了不滿，王浩宇倒楣，首當其衝，而2022年的縣市長選舉前哨戰，已經提前來到。

韓粉嘗到復仇滋味

韓粉初嘗復仇的甜蜜，接下來，老韓加入桃園市長選戰，也就更有底氣了，依靠不死的韓粉，老韓可以選黨主席，取代老江，也可以選桃園市長，取代鄭文燦，兩個位置很可能全拿，因為目前國民黨黨內也真的找不到戰將，老江畢竟是讀書人，但是，江湖氣息不如老韓，這是老江的缺憾。桃園既然是深藍選區，鄭文燦已經兩任要下課，又有韓粉車前馬後追隨，客觀環境真的有利於再造「韓流」盛況，問題是，造神還需要電視台，騙人庶民老故事，不能說兩次，這才是傷腦筋的地方。過去，為老韓包裝造神的電視台，已經搬家到網路，網路的生態和群眾有別於電視台，喜於看電視者，通常較懶惰，較不喜歡思考，較容易上當被洗腦，以前記者播報員可以學習王祿仙，鼓起三寸不爛之舌，瘋狂打造民粹英雄，現在能否再一次造神，掀起韓流，恐怕還需要實際去驗證。

已經搬家的「韓天台」開創超過200萬觀眾，還有超過200萬台幣「斗內」的成績，一場搬家悲劇，終於變成喜劇，人世間就是如此，失去和獲得，很難說明白，所以，無需太傷悲。

韓粉凝聚力不可小看

消沉的國民黨士氣，需要一場勝利，終於在國民黨大張旗鼓之下，罷免王浩宇低標掠過，過去，老韓選總統，在這個選區拿到十萬票上下，要把得罪老韓的王浩宇罷免，必須動員八成以上投給老韓的選票，這不是簡單的工程，沒想到韓粉做到了，證明韓粉的凝聚力不可小看。如同我所說，韓粉不死，洗過的腦難以恢復，道理是一樣的，韓戰時期，北韓把抓到的美軍進行洗腦工程，等到韓戰結束，美國和北韓互換俘虜，回到美國的被釋放美軍，仍然堅持社會主義好棒棒，一位高階的英國軍官回到倫敦，還自願無償擔任北韓的特務，被捕後還是堅持共產主義是最好的制度，如今，2018年已經過去兩年，還是有人把那位老兄以神明視之，道理是一樣的。

當然，有人認為，只是靠韓粉，無法把王浩宇罷免成功，國民黨努力動員功不可沒，加上王浩宇當選後，已然變成不分區議員，越過濁水溪四處放炮，只領一份薪水，卻要兼任全台灣的議員，也的確遭惹了不少人。可惜，他對自己的致命傷，反省太慢，如今被罷免，也給一些不務正業的民意代表警惕，你不好好幹，下場就是被罷免。林濁水說，「罷免法太無理取鬧」，從法規來看也真的如此，但是，從另一方面來看，要得罪四分之一的選民，也不是一件容易的事，把罷免權看作架在民意代表頭上的大刀，這也是一件好事。

罷王成功之後，國民黨幾乎要變成專業罷免黨了，既然選舉選不勝，乾脆把罷免當作正業操作，接下來，韓粉把眼光放到2月6日上場的罷捷投票。黃捷本來是時代力量黨，雖然離開時代力量，但是，與綠營關係不錯，王浩宇被罷免成功，使綠營生出警惕，開始回神，希望阻擋「罷捷投票」，罷免黃捷需要8萬左右的贊成票，等於過去支持老韓總統票的9成，這樣的票數更不容易，雖然第二次聯署過了4萬票，問題是，投票日要出現8萬票，也真的不容易。

罷免王浩宇過關之後，民進黨政府已經警覺事態嚴重，而且，最近高雄市警局嚴格取締交通違規，連民眾自己家中走廊停車也不行，有些家庭一天被開幾次罰單，已經激起不小民怨，這些民怨若不疏導，回到罷捷投票上，搞不好，罷捷真的會成功啊。



作者指出，王浩宇被罷免等於人民對民進黨政府執政打折扣，選民藉由罷免案抒發了不滿，綠營希望阻擋「罷捷投票」，但是，最近高雄市警局嚴格取締交通違規，連民眾自己家中走廊停車也不行，已經激起不小民怨，若不疏導，罷捷真的會成功啊。圖／擷自黃捷臉書