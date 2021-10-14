美國雖然一再宣稱：美中只是競爭關係，避免用冷戰字眼，事實上，從印太地區日趨頻頻的軍事演習，就可以看出端倪，10月初，東海軍演剛結束，印太四國移師孟加拉灣持續演習，這些演習全部針對中共的擴張而來，演習次數已經超越美蘇冷戰時期，這樣還不算冷戰，誰也不信。

上週，美國戰狼級核潛艦在南海出事，緊急趕往關島，有關事件內幕眾說紛紜，只有一件事真的，美國核潛艦早就來到中共門口，中共緊張必然，根據中共媒體報導：美國潛艦可能撞上石油鑽井平台，這種可能必需是美國潛艦聲納有問題作為前提，而另一種可能就是和老共潛艦互撞，目前雙方均未承認。

美國三艘航母都在南海，而老共的軍艦，也逼近台灣所控制的東沙羣島，老共是否發動奪島侵略，小試牛刀，目前還在觀察，老共何時發動戰爭，與美國是否出兵保護台灣，這兩個不確定因素，已經成為全球媒體關注焦點，老共用灰色地帶戰術，圍繞台灣西南角，一則威脅台灣坐上談判桌，二則也向美國暗示不惜出兵拿下台灣，而美國嘴巴不明說是否會出兵衛台，其實也多次暗示老共，美國會不惜一戰，最近一期外交政策，就以討論美國應否保台為主題，正反雙方智庫各持己見，卻難免流於書生之見，紙上談兵，如果主題改換成：「美國是否接受美國主義被趕出太平洋」？結論肯定不同，美國一旦失去太平洋，就淪為二流國家，印太地區全面赤化，歐盟也可能轉向，這才是問題核心。

台灣地緣位置重要兵家必爭

台灣問題，從來不是單純台灣問題，否則戰後的殖民地解放，早就可以處理台灣主權，卻被聯合國擱置，因為問題太複雜，客觀而言，二戰中，美國打敗日本，中華民國在戰後託管超過三年，早應該結束託管，由台灣人民自己建立政府，可是太平洋地區長期不穩定，使問題一直拖延，主要原因就是台灣地理太重要，老共法西斯擴張主義遲遲未改變，使台灣被迫成為民主圍堵獨裁的基地，這個基地當然累積火藥，一但老共拿下台灣，等於控制日本、南韓以及南海，又等於控制南海諸國，甚至印度洋，如此一來，老共必然稱霸世界，美國要吞下這口氣嗎？

全球專家都認為：台海在明年最危險，爆料大王郭文貴在最近視頻說：習近平最近又開刀，身體無法再拖，所以才急著要併吞台灣，第二，拜登正在出賣台灣，換取中共不拋賣美國公債，所以把川普的美中脫鉤，改變為美中再掛鈎，對於郭所說：習近平健康有問題，這點比較可信，因為最近習近平在螢幕上，確實滿臉倦容，至於，老共用不倒賣公債，就能控制美國，這點無法相信，老共持有美國公債，只有兩兆，份額很小，如何可以左右拜登呢？再說，過去華爾街的投資基金，多數親中情況，眼下正在改變，不能以此說明美中再掛鈎，從美國最大賣場沃爾瑪退出中國，可以證明美中正在持續脫鉤，只是脫鉤速度很慢，因為長達四十年經濟捆綁，很多企業想一夕脫鉤，並不容易。

老郭爆料雖然經常語出驚人，但是證據太少，只能聽聽就好。

美中貿易戰爭三年來，美國有傷，但是傷勢較小，因為美國還有印鈔票能力，至於中共國，從一連串的地產爆雷，金融風暴，限電風暴都證明中共經濟走在懸崖邊上，社會已經出現亂象，習近平更是焦頭爛額，拜登也非傻瓜，在美國強，中國弱情況下，美國不落井下石，讓老共倒台，已經算君子了，在這時候，還要討好習近平，出賣台灣或美國民意，100％絕不可能。

美蘇冷戰搞了45年，蘇聯垮台，美中冷戰會持續多久，必需看此次中共應付經濟風暴能力，如果老共可以拖過這次全球反共浪潮，重新在國際上正面受到歡迎，那麼或許可以再延命幾年，至於美中冷戰結局，恐怕在美國下任總統才會分曉。



中國何時發動戰爭攻台，與美國是否出兵保護台灣，這兩個不確定因素，已經成為全球媒體關注焦點。示意圖／擷自網路，民報合成