郭飛雄（左）先生原定於1月28日從上海浦東機場搭機到美國看望他剛做完第一期癌症手術的妻子，但在機場海關，突然被禁止出境，郭飛雄先生立即在機場就地展開無期限絕食抗爭。右：郭的友人律師劉振清。圖／作者提供

2021年1月30日，國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲理事會主席廖天琪，致信德國自由民主黨聯邦議員、聯邦議院人權與人道主義援助委員會主席蓋德·延森（Gyde Jensen），歐盟議員、歐盟中國事務代表團主席萊因哈德·比提科夫（Reinhard Bütikofer），懇請人道關注郭飛雄赴美探視重病妻子被攔截國門。

本月28日，郭飛雄先生在上海浦東機場乘坐美聯航班機到美國看望他剛做完第一期癌症手術的妻子。但在機場海關，他被告知，因可能危害國家安全，被禁止出境。郭飛雄先生立即在機場就地展開無期限絕食抗爭。廖天琪懇請德國議會與歐盟有關部門伸出援手幫助郭先生，讓他停止絕食，飛赴美國探視病重的妻子。

廖天琪致德國議會與歐盟有關部門如下：

致歐盟中國事務代表團主席的信函



歐盟中國事務代表團主席萊因哈德·比提科夫。圖／田牧提供

2021年1月30日

尊敬的比提科夫先生，

中國的異議份子郭飛雄（另名楊茂東）欲前往美國探視他病重的妻子，她剛剛動了癌症手術，在恢復病體中。雖然郭先生擁有合法的證件，但是1月28日他卻在上海浦東機場被安全人員攔阻，禁止他出境。當局的理由是，他若出國可能「危害國家安全」。在此情況下，郭先生開始絕食抗議。

郭飛雄先生是中國民主運動的先驅者。作為知名的律師，他於2006年參與太石村的農民爭抗運動，幫助農民維權，為此他被判刑5年，在獄中備受酷刑和虐待。他的家庭也連帶受到打壓，他的妻子張青及兩個年幼的孩子迫不得已，逃離中國，遠走美國，定居於馬里蘭州。

郭先生於2011年出獄。兩年之後他參與了聲援《南方週末》的公民運動，要求中國政府確認並遵循所簽署的《公民權利與政治權利公約》，結果再次被抓捕投入監獄，獲刑6年。2016年他抗議獄中的虐待而絕食近100天。2019年他刑滿出獄，之後就獨自在中國定居。

尊敬的比提科夫先生，中國當局禁止郭飛雄出國去探視他病重的妻子，此事引發世界各地的憤怒抗議，數十位海外的民運人士聯合簽署了一封公開信，譴責上海公安當局違法的不人道行為。我們要求中國政府立即允許郭先生出國。

尊敬的比提科夫先生，我懇請您立即伸出援手幫助郭先生，讓他停止絕食，飛赴美國探視病重的妻子。對於郭先生本人和家庭、對每個有良知的人來說，如今每一天都意味著傷痛和折磨。

在此預先深謝您，並希望郭先生的事能有一個好的解決方法。

國際筆會和平委員會副主席

歐洲之聲理事會主席

廖天琪敬筆

信函原文如下



歐洲之聲理事會主席廖天琪致歐盟議員、歐盟中國事務代表團主席萊因哈德·比提科夫（Reinhard Bütikofer）信函。圖／田牧提供



聯邦議院人權與人道主義援助委員會主席蓋德·延森（gyde jensen）。圖／田牧提供

致聯邦議院人權與人道主義援助委員會主席信函

