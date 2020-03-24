武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌昨天主持跨部會紓困會議，討論新一波紓困方案，行政院今天宣布，一般個人所得稅可申請緩繳最長1年，或分期繳納最長3年，若有退稅者，自動提前退稅。

因應武漢肺炎衝擊，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」原匡列600億特別預算，蔡英文總統日前指示，除600億防疫特別預算外，還有約400億「移緩濟急」的預算及各項基金，總計約1000億元可以投入紓困與振興經濟計畫。

針對加碼400億紓困方案，行政院今天召開「政府挺你 安心防疫」記者會說明，分別為「顧家庭」、「護弱勢」、「挺企業」、「顧產業」，包括行政院發言人Kolas Yotaka、行政院政委龔明鑫、財政部長蘇建榮、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、衛福部次長薛瑞元、金管會主委顧立雄及中央銀行總裁楊金龍等人出席。

在「顧家庭」部份，對一般個人，可延緩繳稅1年，或分期繳稅3年； 個人貸款本息可申請緩繳6個月，配合央行日前降息1碼，即0.25％；公股行庫貸款利息再減碼，自用住宅1000萬以內，房屋貸款利率再降1碼（0.25%），共降2碼（0.5%），最長達6個月；信用卡、車貸、信貸等消費性貸款在1000萬以內，利率再降2碼（0.5%），共降3碼（0.75%），最長6個月。

若有繳納電信費用困難者，可申請電信費用緩繳6個月，期間不斷話也不斷訊；桶裝瓦斯每公斤降5元，以每桶20公斤瓦斯計算（現價約700元左右），再降100元。

「護弱勢」方面，弱勢老人兒童身障者，生活補助每人1個月加發1500元，共加發3個月。

「挺企業」部分，小型商號免開發票者-營業稅查定課徵，稅額主動覈實調減，最低可免繳；要開發票者，可申請緩繳營業稅最長1年或分期繳納最長3年（36期）；中小企業部分，推出防疫1000億保方案，另，中央銀行出手再加碼2000億中小企業融通方案。

「顧產業」部分，觀光旅宿遊樂業，補助觀光旅館業1家20萬元，民宿業1家5到10萬元，旅行業1家10萬元，觀光遊樂業1家20萬元；業績衰退達五成以上，針對其不採勞動部「減班休息補助」方案，且減薪未達2成的員工，政府補助其每月原薪資2成，上限1萬元，共3個月； 航空業則專案融資500億。

此外，還有企業水電費打折優惠，水電費部分，連續2個月營收較去年減少15％的企業，水費折扣5％，每月上限減5千； 電費方面，低壓用戶（服務業及中小企業）折扣10％，每月上限減10萬，高壓用戶（中大型用戶）降低契約容量減收基本電費，2年內恢復免收手續費。