鄧哲明，1945年7月28日出生於北京，當時父親鄧水造在北京附近一家縣立醫院服務。本來鄧哲明的祖父是日治時代台灣嘉義鹿草的小村莊下潭人，開設中藥店並擔任村長，他父親鄧水造自小耳濡目染與醫藥結了緣，長榮中學畢業前往日本學醫。在日本大學畢業後因娶台南名醫高再得之女高肅華為妻，夫妻皆為虔誠基督徒，想效法早期來台的醫療傳教士，因此滿腔理想遠赴中國想要一邊傳教一邊行醫，沒想到中日戰爭爆發，被日本統治的台灣人也受波及，不太受歡迎，因此在二戰結束後的隔年（1946年）父母就帶著鄧哲明回到了台灣鹿草鄉下開業了！

鄧哲明五歲時因受不明病毒感染導致脊椎嚴重側彎，雖經四處求醫仍無法治癒而飽受折磨，也影響了求學和正常生活，鄉下小孩抓魚、爬樹甚至體育課活動都無法快樂的參與，造成他自卑挫折。幸好小學六年級的老師黃謙敏熱心幫他補課助他考上嘉中初中部，母親為使他減少通學的困難，帶著他和弟妹搬到嘉義市就學，而他父親仍留在鄉下照顧病人，每周日做完禮拜才辛苦的騎機車回嘉義陪他們吃一次晚餐，這樣辛苦了三年，父親才回到嘉義開設「再生堂醫院」而全家得以團圓。

鄧哲明順利考上嘉中高中部後，也開始幫忙父親的醫院包藥，學習各種處方藥物的作用，當他要考大學時父親勸他：「你的身體很難像我一樣四處出診看病，不如念藥學，將來開藥房較不那麼辛苦！」鄧哲明果然考上高雄醫學院的藥學系。受到高醫創辦人杜聰明的鼓勵，從大一到大四都是全班第一名，就此走上了藥理學研究與教學的豐富人生！高醫畢業後，鄧哲明考上台大藥理學研究所，碩士班二年級時兼任助教，後來升任講師又攻讀博士班，再升副教授、教授，結果在台大服務了四十五年。台大藥理研究室從杜聰明、李鎮源、歐陽兆和、張傳炯傳承下來一直是台灣的學術重鎮，鄧哲明在此學習研究樂在其中，其間還曾在1979年至1981年拿到美國國家衛生研究院的獎學金出國進修，遇到恩師Dr.Walter Seegers，竟然每天開車接送他上、下班，在車上討論各種研究實驗及美國社會醫療問題。這種身教言教讓鄧哲明永生難忘，也讓他對自己的學生和同事一輩子熱誠相助、溫暖待人！

鄧哲明一生發表了四百七十多篇研究論文，獲得六十多項專利，指導過的學生不計其數，其中研究生有碩士51位，博士36位，這些人才遍布全台灣甚至遠及世界各地！鄧哲明不只在實驗室做研究，或在課堂上教學，他對台灣生物科技的發展也極為關心，投入甚深，曾主持國家型生技製藥計畫，研究抗癌新藥協助技術轉移給國內製藥產業。他也擔任「台灣藥理學會」理事長服務同業，充分展現了他對台灣社會及國家發展的關懷！

2020年7月12日，鄧哲明教授離開了他熱愛的家人和師生、朋友，回到上帝的懷抱，他一輩子實踐了恩師杜聰明博士「樂學至上，研究第一」的精神！



2010年鄧哲明教授（前排左5）獲教育部第14屆國家講座主持人獎。圖／擷自鄧哲明教授追思YOUTUBE影片

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集