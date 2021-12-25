在聖誕佳節到來前，門諾基金會除了提早準備豐沛聖誕保暖物資，贈送給長輩們度過寒冬之外，各工作站也因應聖誕節期充滿歡樂與盼望的氛圍，預先計畫舉辦各式各樣有趣的聖誕慶祝活動和服務的長輩們一起共度佳節，門諾基金會特別分享他們在每個據點獨特的慶祝活動。

門諾基金會首先分享太魯閣站同樂村據點，在12月20日舉辦聖誕慶祝活動。因為該站服務的長輩幾乎都是太魯閣族人，而太魯閣族通常會製作香蕉飯作為感恩的食物，感謝祖先並慶祝節日，因此站上便安排製作香蕉飯的活動，也舉辦交換禮物的活動，讓大家傳達彼此的祝福之意。

吉安工作站則安排工作同仁們，在12月23日一起獻唱詩歌的方式來致上祝福，在獻唱詩歌的過程中，長輩們也跟著哼唱、拍手打節奏，長輩們還誇工作同仁們唱得宛如天籟之音，真的十分可愛。此外長輩與家屬獻上聖誕蛋糕，家屬分享因為父親自從來到站上後，個性變得活潑開朗、也會和家人聊天了，讓家人們看到進步感到欣慰與感謝，因此特地贈送蛋糕表達謝意。



門諾基金會太魯閣站同樂村據點，在12月20日舉辦聖誕活動，製作香蕉飯。圖／門諾基金會



吉安工作站瑞智學堂慶耶誕，家屬看見長輩進步，提供蛋糕共同分享。圖／門諾基金會

此外在12月23日海星高中普通科二年級原住民族教育實驗班也加入行列，到門諾基金會美崙日照中心報佳音，同學們演唱聖誕組曲，讓長輩們都非常開心，還一起與同學們共同歌唱福音歌曲，道別時直呼：「明年一定要再來喔！」



海星高中普通科二年級原住民族教育實驗班於12月23日，來到美崙日照中心報佳音。圖／門諾基金會

壽豐工作站力百海日照中心則在12月21日舉辦歡慶聖誕暨家屬座談會。長輩們為了這天的到來，期盼讓家人看到自己的進步成果，每天努力練習擊鼓、舞蹈，看得出長輩對聖誕活動的重視及期待。當天成果表演也相當成功，會後也辦理家屬座談會，有多位家屬分享，長輩們每天都很期待過來，同仁們也很謝謝家屬與長輩們的肯定。



力百海日照中心舉辦成果發表，長輩們準備表演，讓家屬看見進步。圖／門諾基金會

瑞穗工作站則在12月23日邀請長輩們一起製作「聖誕樹」，利用剪刀裁剪紙張，不但可以訓練肌肉並活化手指關節的靈活度，透過親手剪、貼，還可以提升長輩的專注力，課程中長輩一步一步完漂亮的聖誕樹，長輩看著自己的作品，都開心的說很漂亮！



瑞穗工作站則在12月23日邀請長輩們一起製作「聖誕樹」。圖／門諾基金會

玉里區域中心——璞石閣日照中心則計畫帶領長輩練習聖誕歌曲，並預告要在12月23日邀請長輩們一起參加報佳音活動，所以大家都十分認真練習，個個都跟著老師的節拍歌唱擺動，充分散發出聖誕節的歡樂氣氛。余阿嬤本來說很緊張，但在練習的過程中逐漸唱出喜樂，工作同仁也將最後一首歌曲安排為布農族歌曲，由一位高齡八十多歲的田伯伯領唱，田伯伯唱起歌來中氣十足，感動著每一個人的心。

期盼在這個帶著愛與盼望的聖誕節期中，人人都再次體會到愛與關懷，也學習將愛傳遞到更多被忽略的角落！