中共預計2025年前在雅魯藏布江上游興建27座水壩，印度或孟加拉用水飽受威脅。圖／擷自網路，民報合成

中國和印度最近開始在高原上增兵，雙方軍力來到五萬，看來，戰爭又要開打。

中印戰爭今年因為疫情關係，雙方火藥味稍稍緩解，王毅與印度外交部長多次開會交涉，但是兩國仇恨難解，中印衝突，歷史糾葛相當複雜，四千公里邊界長期不明確，只是原因之一。

9月中，印度媒體再次報導：中印邊界戰火復燃，原因是解放軍有一百多人，無預警闖入北堪大哈省，9月底，兩國連續增加兵力，戰火再度引發國際關心。

印度在1947年獨立，中國正處在內戰狀態，到了1950年，中共在內戰中勝出，印度也向中共示好，不久，毛澤東即入侵西藏，但是印度也沒有反對，一直到1959年，西藏抗暴運動興起，達賴連夜出走，在印度成立流亡政府，獲印度庇護，兩國開始交惡，為了教訓印度，解放軍偷偷修築公路，1962年，對印度東北山區發動閃電戰，把印度打趴，並宣稱對藏南擁有主權，後來，印度視62年戰爭是印度奇恥大辱。

中共入侵印度，是由周恩來主導，印度總理尼赫魯對笑臉迎人的周恩來，素來很有好感，但是根據美國中情局解密文件說：「中共與印度交好，志在入侵西藏，這是一場偉大詐騙計劃」。

1979年中共在美國協助下，推動改革開放，經濟靠攏資本主義，三十年後，以強權崛起姿態橫掃亞洲，甚至包圍被視為印度內海的印度洋，這下子印度緊張了，中共對印度生存權的壓迫還不只如此，中共控制西藏後，開始在高原修建水壩，企圖把雅魯藏布江的水源導進中國內陸，如此一來，印度恆河及支流河川即可能乾渴，就如同越南和泰國的湄公河。

中國興建水壩阻斷印度生命線

中共預計在2025年會在雅魯藏布江上游興建27座水壩，而且從未向印度或孟加拉徵求同意，在湄公河上游建壩也是如此，過去，中共向泰國、越南宣稱水壩發電可供兩國使用，現在中國自己缺電，根本無法供電給越、泰兩國。

印度建國初期，崇拜不結盟主義，但是在中共威脅下，只能向俄羅斯及美國靠攏，中印邊界衝突的本質是：印度希望打一戰，消除歷史恥辱，並且制止中共在雅魯藏布江上游建壩工程。

中共也有不能輸的壓力，因為流亡藏人加入印度高原部隊，志在復國，如果老共輸了，很可能造成西藏獨立運動更加團結擴張。



作者指出，中印邊界衝突的本質是：印度希望打一戰，消除歷史恥辱，並且制止中共在雅魯藏布江上游建壩工程。示意圖／擷自半島電視台影片