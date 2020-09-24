美國大選選情接近白熱化，因為兩黨的民調逼近，川普目前後來居上，從谷底翻身，處在領先地位，只是領先幅度不大，在誤差範圍之內。

川普選情看好

其次，反川普大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）突然病逝，給了保守派陣營為大選後，可能發生的訴訟做準備，數位網路時代以來，美國這幾次大選，越來越複雜，中國和俄國積極介入，還有郵寄通訊投票問題，選舉人票和選民票造成民意扭曲，兩者嚴重牴觸，最後必須藉由大法官行使判決，因此，支持川普的大法官如果變成多數，對川普選情將大為有利，問題是現在提名大法官，可能會遭受抨擊，共和黨也陷入兩難考驗。

10月到了，依循往例，許多觀察家已經預告美國會有大事發生，上周一名企圖暗殺川普的事件曝光，也給了川普同情票，其次，「黑命貴運動」扯出背後金主是「華人協進會」，這個協進會長期支持馬克思主義的左派激進團體ANTIFA，而且有資料顯示民主黨不少政客也受到這個激進團體支持，「華人協進會」更是中共在美國的長期地下盟友，因為暴動鬧太久，示威變成革命，已經引起中間選民反彈，因此也影響了拜登的支持度。

美國賭盤還是押注川普連任居多，因此，川普是否會推出10月震撼，拉高選情態勢，值得玩味，根據美國「美國之音」的猜測，停止美中貿易談判協議，或者對中共南海島礁軍事基地發動攻擊，都是可能發生的選項，從川普22日在聯大的演說，可以看出端倪，整編演講稿痛責中共隱瞞疫情，要求聯合國制裁中共國，中共故意失控，流出瘟疫到全世界，傷害全世界188國家，從2017到2020，三年來，川普在聯大演說內容，離不開反對社會主義，打擊共產主義一直是川普執政的主軸。

眼前，中共戰狼外交到處碰壁，王毅馬不停蹄，從東盟會議之後，立即趕到莫斯科，參加「上海組織會議」，企圖穩住俄羅斯對中共的支持，但是，普丁反應冷淡，因為中印邊界戰爭中，普丁已經押寶印度，中共在東海演習，普丁故意在中俄邊界演習，所以，王毅只好一個人表演。中亞的國家屬於「一帶一路」盟友，美中貿易衝突加上武漢瘟疫，中亞國家本來醫療落後，遭受瘟疫打擊，對中共也是很感冒，暗中加入唱衰中共行列，如今，戰狼變成孤鳥。

習近平在川普演說後，只好降低身段，向美國求饒，不停抱怨美國霸凌中國。可是，在台海方面，中共軍機持續出動騷擾，霸凌台灣，對聯合國說，中共不稱霸不擴張，但是，中共所說的和做的，卻是兩套，在聯合國哈腰，一派謙虛，但是對台灣同樣是高姿態施壓，好像故意要弄出擦槍走火事件。



美國總統川普2020.9.22在紐約聯合國大會演說。圖／擷自新唐人電視台影片

聯合國被中共控制

美國對聯合國早就不抱希望，上周，美國企圖恢復對伊朗經濟制裁，卻遭到聯合國否決，所以，有人認為10月震撼應該是美國退出聯合國。但是，9月16日美國駐聯合國大使克拉夫特，在紐約公開高調和台灣辦事處官員會晤，看起來，川普退出聯合國的理由並不齊全，所以，川普暫時不會做此宣布。

話說回來，聯合國早就被中共控制也是事實，台灣就算要入聯，在門口放狗咬人的肯定是中共，聯合國被中共控制下，台灣想要入聯，只靠美國背書還不夠，還需要更多盟國。

中共在聯合國，可以說是劣跡斑斑，2015年，中共加入「多國行動協議」，一方面簽約制裁伊朗，然後暗地裡對伊朗經貿放水，伊朗所需要的違禁品，透過中共購買，然後，中共從中掠奪伊朗石油資源。

非洲的蘇丹情況一樣，2005年，聯合國對蘇丹在達佛進行大屠殺，造成三十萬人死亡，聯合國提出禁運武器制裁，中共表面上支持禁運，但是暗中勾結蘇丹獨裁者巴希爾，由中共北方集團販售武器給獨裁者巴希爾，藉以交換原油，更扯的是，聯合國派到蘇丹進行「維和行動」的居然是中共軍隊，當蘇丹軍方和維和部隊交火時候，才發現兩邊的武器全部來自中國。

許多人猜測小英所說，台灣關鍵第一步，所指是甚麼？這一步是否和川普10月震撼有關？

從蕭美琴改大使名稱，和美國駐中國大使布蘭斯塔德突然離開北京回華府，可以看出來，川普口袋中的10月震撼，很可能是宣布和台灣建交。如果，川普下了這一步棋，其他西方國家也跟進，很可能全面性顛覆亞太情勢，這一招對台灣內部來說，反對聲浪最低，共識最高，就算「紅統派」也不敢公開說台灣不是國家，美台過去也的確有過邦交，到時候，中共是否會和西方國家為敵，宣布和美國斷交，或者接受「一中一台」現實，營造出亞太和平的局面，就要看中共怎麼想了。

如果我的預言成真，那麼對世界和平必然大有幫助，未來，對中台兩國的平等尊嚴對談，也可以達成。