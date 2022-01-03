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每日國際焦點

馬來西亞洪災影響7個州，數千人撤離，總受災達12.5萬人

新加坡將與印尼簽署飛航情報區、國防合作、引渡協定

以色列回應加薩火箭攻擊，空襲轟炸哈瑪斯據點

俄羅斯戰機轟炸敘利亞伊德利卜附近

日本

推動海地電纜連接北海道與本州以利北海道離岸風能供應本州用電

南韓

警告首爾貓飼主，過去3年有107件火災因貓按開電爐造成

北韓

金正恩表示將強化軍力，嚴厲防疫，以及改善經濟

中國

香港《眾新聞》宣布將在1月4日停刊，聲明表示「身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情況嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安」

印度

信實工業集團計畫借50億美元債借新還舊

印尼

估計印尼人民每年花費100〜150兆印尼盾於海外醫療服務，前往海外就醫自2016年的60萬人增至2015年為35萬人

菲律賓

菲律賓航空宣布脫離破產法第十一章狀態

馬來西亞

洪災影響7個州，數千人撤離，總受災達12.5萬人

新加坡

將與印尼簽署飛航情報區、國防合作、引渡協定

越南

土耳其航空載運土國捐贈醫療物資抵達河內

歐盟

將愛爾蘭語文納入完全正式歐盟工作語文，語其他23種語文地位相同，歐盟官方文件將譯為愛爾蘭文

英國

因應Omicron防疫，學校學童需戴口罩

法國

為慶祝法國輪值歐盟主席，巴黎凱旋門懸掛歐盟旗幟引起右翼疑歐派不滿，2日移除

德國

歡迎歐盟將燃氣發電視為綠能，但反對將核能視為綠能

俄羅斯

普丁與土耳其總統艾爾段承諾改善俄土雙邊關係

荷蘭

阿姆斯特丹鎮暴警察驅散數千反防疫抗爭群眾

美國

佛奇警告雖然初步報告顯示Omicron造成重症較少，但仍有造成大量感染使住院激增的可能性

墨西哥

2021年航空產業復甦全球最佳，已回到2019年規模的95%

以色列

回應加薩火箭攻擊，空襲轟炸哈瑪斯據點

埃及

蘇伊士運河營收自2020年的56億美元增至2021年的63億美元，通過船隻數量自18830增至20694

卡達

汽車牌照註冊2021年11月年增29.9%

敘利亞

俄羅斯戰機轟炸伊德利卜附近

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