台灣傳統農村最美麗溫馨的身影－農婦田中餵乳圖。圖／劉國明攝影，劉天賦 呂自揚提供呂自揚提供

牛犁田壠直又長，

背兒下田種薯忙；

聞得兒飢急餵乳，

兒大不忘母乳香。

秋後農家種薯忙，

新婦餵乳田中央；

劉翁一張鄉土照，

呂詩長吟母乳香。

—〈農婦田中餵乳圖〉

台灣的婦女，從早期的原住民到後來的福佬客家人，平時忙家事外，都要勤苦農作。

1603年明陳第〈東番記〉記載：「女子健作，女常勞，男常逸。」當時的平埔女人都很會工作，勤勞辛苦，男人優閒輕鬆。

清乾隆時約1760年代《番社采風圖》的〈耕種圖〉，是平埔原住民女人戴竹笠，背著幼兒，一手執竹枝，一手扶著牛犁在使牛犁田。也是女人負責農作，男人打獵捕魚。

傳統福佬客家的農村婦女，平常做家事照顧孩子和煮飯洗衣外，也都要幫忙各種農作。

1895年日本人來台，解放纏足前，平地淺山一般女子，出生三歲就開始用布條纏足，台語叫綁腳。綁腳的婦女，一樣要去幫忙農作，只有水田無法下去而已。

作者家住高雄田寮月世界荒山，纏足婦人體力好的，穿著綁腳鞋照樣在擔龍眼、番薯和走光禿陡峭的山路。

農婦生子坐完月子，大多就須幫忙農作，如無長輩或大孩子幫照顧，就要背帶著幼兒到田野。稍大就放在工作旁的竹籃裏，或鋪布巾讓他們在地上玩耍、睡覺，邊工作邊顧著孩子。

幼兒還在哺乳時，一聽到幼兒餓了在啼哭，就都趕緊停下工作抱起幼兒，找地方坐下來給幼兒餵乳，餵飽了乳，就又繼續工作。

2008年，我想編寫家族在高雄大崗山後平埔族村社的開拓史，想找鄉村生活的老照片，特去拜訪岡山鄉土攝影家劉國明先生。讓我看到一張一位年輕農婦，正坐在番薯田中給幼兒餵乳的鄉土照片，真是喜出望外。

我看過農村婦女背著幼兒洗衣、煮飯，和田野工作的攝影，卻從未看過有人拍攝到農婦在田中餵乳的天倫照片。

這張1960年代的鄉土照片，照的是暮秋季節的一大片田園，很多人正在分工種番薯苗，台語叫壓（ㄉㄧㄝˋ）番薯栽。

一位戴著仍新的竹笠，穿著白衣ヽ黑褲的年輕農婦，放下工作，坐在田中的番薯壠上，正低著頭露出乳房，慈愛的在給帶來田裏的幼兒甜滋滋的餵乳，幼兒吃奶吃得正香酣。這身影這畫面，真是溫馨美麗動人。

田的遠方有三隻牛在犁田，把土培成番薯壠；有婦人在長壠上種番薯栽，有的在施肥料，很多長壠都已種好番薯栽了，好美的一幅田園農耕圖。

這是我最想尋找的，傳統鄉村農婦最真實美麗的寫真照片。現在的農村，已很難看到牛犁田和少婦背孩子下田，是再也看不到這樣純樸勤勞，這樣溫馨甜美的畫面了。

這農婦在田中給幼兒餵乳的身影，就是臺灣早期廣大農村，終年辛苦勤勞，任勞任怨的母親，最美麗慈愛的身影！這是台灣三百年傳統農村田野，包括平埔原住民年代，最溫馨甜美的畫面，也是台灣傳統農村，最美麗、最生動感人的天倫圖！

看到這張相片，就像小時看到的自己母親的身影，和許許多多左鄰右舍之鄉村母親的身影。心裏感動，就先後寫了二首〈農婦田中餵乳圖〉詩：

牛犁田壠直又長，背兒下田種薯忙；

聞得兒飢急餵乳，兒大不忘母乳香。

秋後農家種薯忙，新婦餵乳田中央；

劉翁一張鄉土照，呂詩長吟母乳香。



日治時代鄉村纏足的農婦，在舉木捶把糙米舂成白米。圖／呂自揚提供

附記：

一、高雄台灣時報首任主編陳冷，看了農婦田中餵乳詩與圖，很喜歡，說很有民歌的韻味，可傳誦也。

二、我把第一首詩寫在稿紙上，拿去岡山送給劉國明作紀念。在詩句後面寫著：「國明先生，感謝薯田農婦餵乳照片，為台灣早期農村母親，留下最溫馨美麗的身影。」

劉國明很喜歡，就把我的詩和他的攝影放大裱框，掛在他家的客廳。

三、1960年代，台灣農家普遍養豬，都要種很多番薯，人要吃，也用來養豬。南部都在秋收後的稻田裏，插種一期番薯。

種番薯是把長條的蕃薯藤，帶葉剪成一截一截約30公分長，叫番薯栽（苗），來插種在田土裏，台語叫壓（ㄉㄧㄝˋ）番薯、壓番薯栽。

種番薯栽是先駛牛把田土犁鬆，再把土犁培成一條一條直直高起而整齊的長壠。

一般種番薯栽是二人一組，一個拿寬面鋤頭，每約30公分距離，就把土掘挖成凹窟，一個跟在後面，一手抱著一疊浸灑過水的番薯栽，一手抽一條番薯栽仔插放入凹窟裏。拿鋤頭的就用鋤頭把鬆鬆的泥土撥平，並稍用力把番薯栽壓緊來埋插在的泥土裏，只露出約10公分帶葉蕃薯藤尾端，來接受陽光和吸露水，動作都很快。也有一個人自己挖窟自己插種的。

通常田土犁成壠，當天就須把番薯栽種好，如隔天才種，新犁翻的土水分乾了，發育會不良。



劉國明把〈農婦田中餵乳圖〉詩和攝影，裱框掛在客廳。圖／呂自揚攝影