2020.9.1捷克參議院議長韋德齊站在台上發宏論鼓吹民主，身後卻懸有國人至今不敢移除的孫文遺像是作者認為很諷刺的景象。圖／擷自國會頻道直播影片

捷克參院議長韋德齊，日前在立法院發表闡揚民主演說聲援台灣，雖然發言內容純屬精神激勵，對自立自強信心嚴重不足，唯恐不被國際社會正視廣大國人而言，終究仍是值得慶幸喜訊。

但韋德齊議長發表這場演說，現場也出現兩樁深具諷刺性現象。一是他站在台上發宏論鼓吹民主，身後卻懸有國人至今不敢移除孫文遺像，一是他結尾時以漢語說「我是台灣人」，依據報導，台下反應是朝野立委紛紛起立鼓掌歡呼，既云朝野，當然包括國民黨籍立委。

國人細細思考，不難發現兩樁現象隱含的矛盾和諷刺意味，也隱隱顯示台灣仍不是正常國家。

韋德齊議長身為捷克人，對曾經踐踏捷克的前蘇聯，應不會有太大好感。他若知道身後肖像所展示這位人物，生前曾大力麻吹捧蘇聯要「以俄為師」，化中國為列寧式極權國家，他恐會訝異何以台灣以民主國家自居，國會殿堂卻懸掛鼓吹反民主人肖像。

蘇聯於1968出動武力，殘酷鎮壓捷克萌芽民主運動，連該國總理杜比契克也綁架到莫斯科。而在更早1948年蘇聯也是唆使捷共發動政變，將原係民主國家捷克化為極權附庸國，高壓統治長達40年。即連勉強與赤色新政權合作，擔任外長的小瑪撒立克，最後也以墜樓身亡收場，也極可能是死於被自殺。

所以對捷克而言，蘇聯絕不是如「國父遺教」所稱「以平等待我之民族」。韋德齊議長對蘇聯的認識，應也遠高於孫文似少女懷春式浪漫景仰。

韋德齊議長若再發現，台灣政要口口聲聲自由民主人權，然而此國政府官員自總統以次，就職時須面對主張黨化極權人物遺像宣示，他恐會更覺驚訝，甚或懷疑台灣患有嚴重集體精神分裂，不是正常國家。

綜上所述，國人應不難發現韋議長站在「國父遺像」前發表力挺民主演說，這一場景的諷刺意味。

而韋德齊議長以「我是台灣人」作為演說結尾，國民黨籍立委也隨之起立鼓掌歡呼，即更具諷刺意味。因為就正統國民黨思維，或至少也是綁架國民黨的黃復興式思維而言，韋德齊議長的「我是台灣人」應是絕對政治不正確，理應嚴加糾正焉能隨之起舞鼓掌歡呼？

國人應猶記得，往昔國民黨當政威權時代，「台灣」曾是嚴重社會禁忌。台灣人不能稱台灣人而須名以「本省人」，以彰顯台灣僅是35行省之一。台語也須稱為「閩南語」，以提醒台人其先世來自中國本土的炎黃子孫身份。一應民間社團也必須冠以中華民國之名，若稱台灣即不能通過內政部審核。

上述這類禁忌之設立，皆是意在防範台灣本土意識興起，違背民族大義。



捷克韋德齊議長以「我是台灣人」作為演說結尾，國民黨籍立委也隨之起立鼓掌歡呼，但以正統國民黨思維，這句「我是台灣人」應是絕對政治不正確。圖／擷自國會頻道直播影片

最極端一項案例，是蔣經國晚年宣稱他也已是台灣人，居然也有某統派撰文發表於當時《中華雜誌》，譏刺他放棄祖先給予他的籍貫。言下大有指控他也數典忘祖之意。

所以在當年國策，或至少也是潛規則之下，若有人敢於公開自稱「我是台灣人」，恐會輕則招致有關單位異樣眼光注視，重即不免被約談關切，成為黑名單人物。

然則又何以昔非而今是，一句「我是台灣人」也博得國民黨籍立委起立致敬？

依據某種正統思維，韋德齊議長的「我是台灣人」，是否也大有挑撥台灣族群，撕裂台灣社會鼓勵台獨嫌疑？

韋德齊議長是否應該嚴正宣稱「我是堂堂正正中國人」，或「我是中華民國人」，或至少也是「我是台灣人，也是中國人」，才算政治正確，才有資格博得黨籍立委起立致敬？

所以，韋德齊議長一句「我是台灣人」，國民黨籍立委起立致敬，也確是深具諷刺意味。

今後台灣若能確如蔡政府所稱，也是廣大國人所希望，民主國家重量級人士紛紛來訪，則當然是可喜可慶。但該等人士來到台灣，若又一如韋議長，身歷目睹種種全不正常，近似精神分裂現象，則恐不是台灣之光。

所以，蔡政府若真希望樹立台灣正常民主國家形象，即該鼓起勇氣，發起一項「洗門風」運動，將威權時代遺留種種不正常現象，一一掃除乾淨，建立良好迎賓環境。

而洗門風，或應先以移除國會殿堂孫文遺像作為開始，不知蔡政府諸賢以為然否？