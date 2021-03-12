中國人大於3月11日閉幕前，表決通過了十項議案。其中《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》以2,895票通過，未來將在所通過之「九個決定」的基礎上，展開對香港行政長官（特首）和立法會議員等選舉制度的改革。

對此，港台觀察人士向美國之音表示，這代表北京已經全面放棄港人治港的承諾，並悖離一國兩制的精神，也完全阻斷了香港民主派人士的議會路線。他們說，未來，香港名義上雖仍是由港人執政，但沒有自主權，因為這些所謂的愛國者將猶如大英帝國殖民時期的「買辦」，由北京來挑選、也聽命於北京。

九個決定

根據新華社報導，人大3月11日通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，總結公佈九個決定：一、確保以愛國者為主體的「港人治港」等。二、負責香港特首和立法會議員等提名事務的選舉委員會將由四個界別、1200人擴增加至五個界別、1500人。新增的300個席次由親中的香港人大和政協委員出任。三、特首候選人須獲得選舉委員會不少於188名委員聯合提名，且五大界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。四、立法會議員規模由現行的70席擴增至90席，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生。五、設立候選人資格審查委員會，以確保特首和立法會候選人資格符合香港基本法和香港國安法等規定。六、授權人大常委會根據通過之決定進行相關法律之修改，包括，香港基本法附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》和附件二《香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。七、責令香港特依照通過之決定和人大常委會修改後的香港基本法附件一和附件二，修改香港本地相關法律和依法組織、規管相關選舉活動。八、香港特首應就選制安排和選舉組織等有關事項，及時向北京政府提交報告。九、此決定自公佈日起施行。

對於九個決定，香港特首林鄭月娥隨即發表聲明表示，她和特區政府管治團隊對《決定》表示「堅定支持和由衷感謝。」她說：「政治體制是中央事權，而選舉制度是其重要的組成部分。《決定》......完全合憲、合法。」

她表示：「今次中央主動從國家層面完善香港的選舉制度，是充分考慮了香港特區的實際情況，目的是讓香港重回一國兩制的初心和正軌，從制度上全面貫徹落實愛國者治港原則，讓一國兩制行穩致遠，並有利於促進香港的長期繁榮穩定。」

對此，曾在香港居住長達12年、現為台灣清華大學客座教授的侍建宇在接受美國之音採訪時表示，經過此一選制的改變，香港未來將不再是港人治港，而是全面由北京所掌控了。

他說：「北京基本上不要讓香港人來決定香港的事務，只是名義上還是香港人在執政，可是實際上這些人都是北京挑選的、完全由北京挑選，香港的自主性就降得非常低。」

平衡策略vs捆綁策略

侍建宇分析，北京在香港的策略已經從1997年接管以來的平衡策略（pivoting strategy）轉變為今日的捆綁策略（binding strategy）。

他說，所謂的平衡策略就是，自1997年以來，北京還會放手讓香港不同派系和代表不同利益團體的港人進入體制，讓他們有機會在體制內互相平衡對方，任北京「玩弄」。例如親中的建制派和草根的民主派。他說，北京還會從這些派系中想盡辦法再切割，以降低互相合作的空間或透過選舉的方法讓各派係無法團結，例如，建制派也曾遭分割出更小的團體或不同的派系，或如香港商界精英也會各自採取管道來和北京打交道，增加其各自的影響力。

在此策略下的北京猶如君臨天下、並隔山觀虎鬥，扮演著最終拍板定案的決策者角色。而且，只要各個政治勢力還在「一國」的框架內運作，北京還是會下放點權限。

但侍建宇表示，北京現在已經改採捆綁策略，就是由北京挑選出「愛國者」，然後把這些愛國者和北京的利益捆綁在一起，要求他們執行北京的政策，且沒有太大的自治權或權限。他說，北京還會利用這群「聽話的」愛國者去安撫香港各個地方的利益團體或勢力。至於被北京視為不聽話、不愛國者的港人，他說，未來就會完全被排除在體制外。

學者：北京買辦治港

侍教授說，因為香港和諸如上海等「內地」的城市不一樣，還能辦理選舉，因此，在中共的邏輯裡，它還是在香港施行「一國兩制」，而且自認為其治理模式比大英帝國時期的殖民管治來的優秀。但他說，徒具形式、不具民意基礎的香港選舉所選出的港人代表，猶如大英帝國殖民時期的「買辦」，只能聽命辦事。

侍建宇說，人大通過之最新的選制改造方案讓北京可以全面掌控香港，並透過候選人資格審查委員會來排除所謂的不愛國的港人，屆時產生的特首候選人即使多於兩人，但兩人都是北京的人、北京的買辦。因此他說，香港的民主派已經完全沒有空間可以進入政府體制了，可能就連最底層的區議會都無法參選。

香港民主黨前主席和前立法會議員劉慧卿對美國之音說，九個決定不單單是對香港民主派的打擊，而是對香港和一國兩制的全面打擊。她說，因為部分香港人認為，這次的選制改造，除了衝著民主派，北京也是針對部分的親中政黨和大財團，尤其是地產商，據傳北京對香港地產商也是很不滿，因此，北京打算全面控制香港。

九個決定全面打擊香港

劉慧卿說:「香港應該（從此就）沒有民主的選舉的製度，讓人民去選出他們的代表進去立法會。如果這是真的，一國兩制就沒有了。」

劉慧卿說，香港從來都沒有真正的選舉民主，但是香港人多年來比一些有定期選舉的國家都享有較多的自由和人身安全、以及引以為傲的法治環境。

但她說，北京政府正在改變香港的諸多制度，讓多數港人「害怕、憤怒、又擔心」未來沒有自由、沒有人身安全，而且香港的法治環境也受到侵蝕。

對於愛國者治港的原則，她尤其表示難以理解，因為，她自認為自己和所有的民主派都是愛國者。

對於香港的未來，劉慧卿說，她會持續以和平、理性和非暴力的方式來為香港持續發聲、爭取自由，即便因此被控以違反國安法而遭抓捕入獄、失去自由，她說也她無所畏懼。