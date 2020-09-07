近日台灣各界因為政府宣布開放美豬，又陷入紛擾，甚至在媒體與網路上有許多人散播各種恐慌式言論，當然，會有這樣的狀況，現在執政的民進黨過去在野時，曾經提出許多不理性反對美豬的論調，難辭其咎，過去言之鑿鑿，如今卻開放，人民自然會發生質疑，但知錯能改，善莫大焉，福和會仍然支持政府回歸正道，做該做的事。

福和會曾在2019年3月17日舉辦「迷失的台灣財經政策」座談會，其中第二個主題，就是談「禁福島食品與美豬，自毀經貿結盟」，當時福和會提出主張：於科學理性上、於國際貿易慣例，台灣都應該開放美日食品，卻因為固陋的貿易保護主義，對內宣傳恐慌，結果自毀經貿結盟，殊屬不智。

座談會上提到美豬問題時指出，台灣當時已經開放美牛，吃牛肉有瘦肉精，卻對美豬做差別處理，邏輯完全不合理，實際上，台灣在美牛開放後，銷售量逐年增加，台灣人相當歡迎口感佳的美牛，絲毫不在意有瘦肉精問題，為何到了美豬問題，又說成是為了民意打死不開放，這已經不僅僅是民粹，本質上是為了固陋的貿易保護主義去塑造出假民粹，造成政治扭曲。

事實上，萊克多巴胺所屬的乙型受體素，許多是在人類身上使用的藥物，包括多種氣喘噴劑、強心劑、以及產科安胎藥妳得寶等等，在人類身上直接使用都無安全之虞，才能通過美國FDA核可，更何況只是殘留。

乙型受體素的作用是讓交感神經興奮，人類交感神經的作用就是讓人興奮專注、心臟輸出增加，以因應挑戰，因此有人服藥後會有焦慮、心悸現象，若把這種現象說成是天大的毒性，那麼咖啡因能提神，因此也會在有些人身上造成焦慮、心悸現象，是不是咖啡因也都是毒，要禁咖啡、可樂、茶？相信這種說法沒有人會接受。

食藥署過去早就對於萊克多巴胺做過風險性評估，早有結論指出在台灣人食用豬肉的習慣下，萊克多巴胺沒有健康風險，其中還特別找來坐月子的婦女，因為台灣習俗坐月子會吃較多的豬內臟，結果所吃的含量也不可能超過安全標準。

台灣的這種凡事政治化，把食安本是單純的科學問題鬧成「台豬對抗美豬」民族主義問題，不僅是釀成國人無謂恐慌，更對我國經貿結盟造成嚴重打擊。

眾所周知，台灣的國際空間受到中國無情的打壓，在經貿方面也一直難以與多數國家簽訂FTA，如東協等組織更是不得其門而入，在此背景之下，國際上所剩無幾難得能夠爭取的機會，台灣豈能自廢武功，自毀機會？

WTO雖然允許各國訂定不同的檢驗與檢疫措施，但是有幾個條件，首先是訂定檢驗標準必須有科學根據，不能漫天喊價，台灣卻是毫無科學根據，胡亂喊出所謂零檢出──在科學上根本沒有所謂零檢出，因為任何檢測儀器最起碼都會有誤差值──還洋洋得意。其次是，訂定標準要思考替代方案，確定都沒有替代方案才能禁止。其三是，不能歧視，標準要一體適用全部國家，不能只針對某國。最後是必須做風險評估，而前述台灣自己做風險評估的結論，萊克多巴胺是安全的。

台灣過去在萊克多巴胺問題上就已經留下惡劣紀錄，台灣曾通知WTO，稱只要國際組織訂定CODEX，就會依照辦理來訂定牛豬殘留量標準，但是2012年相關CODEX出爐後，台灣仍堅持零檢出，這已經自行違反台灣對WTO通報的內容。現在才終於開放，已經是遲來太久。

台灣非常希望加入的CPTPP，更強調要針對科學證據來採行合理、合乎比例原則的措施，尤其強調應該經過三個步驟：風險評估、風險管理、風險溝通。台灣對此三點都付之闕如，只憑著固陋的貿易保護思維就要污名化外國產品，又在國內發動民粹的民族主義來聲援，這並沒有當作談判籌碼的作用，只會讓貿易夥伴認為台灣不可理喻，加以疏遠。

台灣身為以商立國的國家，本來就不應該持貿易保護主義，為了產業發展，更是不應該無理保護。過去台灣特別保護的產業，無一不發展成畸形弱小只靠政府扶植的可悲樣貌，事實上不僅台灣，就連美國市場之大，貿易保護主義也只會害了產業，美國著名的《瓊斯法案》對美國造船業進行無微不至的保護，其結果是以美國市場之大、美國造船科技之進步──能打造傲人的航空母艦戰鬥群──總體造船業規模卻遜於台灣與羅馬尼亞。

為了台灣能盡快加入亟需加入的國際貿易組織，為了與美日進一步結盟，也為了讓台灣養豬業接受挑戰進入國際，福和會都支持政府開放美豬，雖然遲到，總比不到好。

福和會更呼籲，下一步應思考開放日本食品，在野黨將日本食品污名化為「核食」，然而，福島核電廠造成的汙染擴散至何處，有科學的檢測可以探知，任何有常識的人都知道，輻射汙染擴散絕對不可能是照著五個縣的行政區域，以五個縣的行政區來禁止，完全反科學，更釀成笑話，因為台灣人若到日本，在成田機場喝口水，就是「核食」五縣的千葉縣。

這種禁止法，滑天下之大稽，純粹只是操弄反日民粹，實際上五縣日本食品多次檢測，輻射超標的比例極小，甚至還低於其他國家。日本貿易代表抨擊歐洲真正被車諾比事件汙染的核食可以進口，台灣人視歐洲為高級，大吃特吃，日本安全的食物卻被污名化為核食禁止進口。台灣如此不可理喻，已經影響加入CPTPP進程。

日本要反制台灣，也多的是辦法，過去台灣發生口蹄疫之前，將近7成外銷豬肉是銷往日本，現在台灣終於除去口蹄疫陰影可以外銷豬肉，興致勃勃想再回銷日本，但是卻對日本用不科學、不公平的民粹藉口行貿易抵制，日本難道不會採取刁難措施嗎？

中國是全世界最喜歡謀劃不公平貿易保護主義的國家，加入WTO後從來不遵守任何規範，永遠只想投機取巧，盡可能把自己的商品賣給別國，卻對別國商品處處刁難，如今成為眾矢之的。台灣要與中國區隔，貿易自由，才是台灣國家安全、經濟發展最根本的保障。

承認昨非今是，是困難的一步，也值得鼓勵，福和會期望執政黨政府能繼續正確的腳步，讓台灣往開放的方向前進。