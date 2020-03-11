第二批武漢包機分別在昨天深夜以及今天清晨抵台，相關檢疫措施不容疏忽，每個人都盡心盡力，為守護台灣而努力。圖/取自蔡英文臉書

第二批武漢包機抵台後徹夜進行檢疫安置工作，這些整夜未眠站在防疫最前線的人員模樣曝光。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中描述，一位護理人員與他合照時滿臉都是N95口罩的痕跡，他盛讚對方，「這是留下歷史的痕跡，這麼辛苦能夠替台灣做事情。」大家都是出自一份關心。

陳時中表示，感謝所有參與的人，第二批包機前後二架班機需要檢疫，時間拖得很長，參與的人非常累，其中一個檢疫所接了二班機的國人，幾乎徹夜沒睡。

他說，為了迎接第二批武漢包機國人回台的檢疫工作，機場服務人員大約配置356人，檢疫所128位，加上救護車、遊覽車等等，所以昨夜跟清晨二度進出機場，對大家表達謝意跟敬意。

陳時中表示，不是我一個人累，昨天現場指揮官為醫療應變組組長薛瑞元，以及醫療應變組副組長石祟良，大家都一早就到。醫服會執行長王必勝除了前一天晚上將名單REVIEW，了解名單內有無生病或其他可能情況，昨天早上8點，就去調藥，10點多就去機場，11點才離開。另外有3位醫護人員，從10日早上10點待到今天早上4點，「大家都很辛苦」。

說著說著，陳時中還舉了一位與他合照護理師的模樣，他說，結束後護理人員找他合照，臉上都是N95口罩痕跡，護理師不好意思地說，「臉都花花的」，陳時中以「這是留下歷史的痕跡，這麼辛苦能夠替台灣做事情。」稱讚護理師的奉獻。

陳時中說，指揮中心多位醫師都是徹夜未眠，大家笑稱就向以前值大夜班一樣，大家都是抱著服務國人的心態，大家都很辛苦，為了也是一個關心。