蘇春茂，1917年3月3日生於台灣鳳山，自幼聰明勤奮，就讀於高雄中學，畢業後即赴日留學，畢業於日本醫科大學並接受臨床訓練之後，於1940年和來自屏東林邊望族林水金女士結婚。二次大戰末期蘇春茂決定回台灣，於屏東開設診所貢獻所學為鄉親醫病。他視病如親，本著關懷生命、重視生命、為病人分擔痛苦的心志，服務鄉親，白手起家，又有賢妻為伴，他的診所業務蒸蒸日上，頗受病人愛戴，成為屏東市區家喻戶曉的名醫。

蘇春茂家境漸漸富裕後，開始有回饋社會的心志，於1968年5月12日和一群志同道合的朋友創立屏東市獅子會，他擔任首任會長。同年10月和日本岩手縣北上獅子會結盟，展開國際合作服務社會關懷弱勢的新展望。屏東市獅子會在他的領導之下日漸擴大，吸收許多優秀的社會菁英，大家一起努力貢獻社會。受到獅友的肯定，更於1983〜1984年擔任國際獅子會300D區總監（Governor），因會員日多，後續成立許多分會。他又重視教育，於1989年擔任高英工商的董事長，高英工商在他的領導之下，財務健全招生正常，培育許多學子為社會貢獻。學校表現優異也多次獲教育部獎勵肯定，蘇春茂的領導功不可沒。

蘇春茂八十歲退休後，安享晚年，為感謝上帝賜給他豐富的生命，決定信主，於2006年5月21日在美國南灣台福教會洗禮。2013年得了白血病，身體漸漸虛弱，於2015年6月7日病逝於屏東基督教醫院，享年98歲