蘇春茂，1917年3月3日生於台灣鳳山，自幼聰明勤奮，就讀於高雄中學，畢業後即赴日留學，畢業於日本醫科大學並接受臨床訓練之後，於1940年和來自屏東林邊望族林水金女士結婚，兩人共同建立一個美好的家庭。二次大戰末期蘇春茂決定回台灣，於屏東開設診所貢獻所學為鄉親醫病。他視病如親，本著關懷生命、重視生命、為病人分擔痛苦的心志，服務鄉親，白手起家，又有賢妻為伴，他的診所業務蒸蒸日上，頗受病人愛戴，成為屏東市區家喻戶曉的名醫。
蘇春茂家境漸漸富裕後，開始有回饋社會的心志，於1968年5月12日和一群志同道合的朋友創立屏東市獅子會，他擔任首任會長。同年10月和日本岩手縣北上獅子會結盟，展開國際合作服務社會關懷弱勢的新展望。屏東市獅子會在他的領導之下日漸擴大，吸收許多優秀的社會菁英，大家一起努力貢獻社會。蘇醫師受到獅友的肯定，更於1983〜1984年擔任國際獅子會300D區總監（Governor），因會員日多，後續成立許多分會。他又重視教育，於1989年擔任高英工商的董事長，高英工商在他的領導之下，財務健全招生正常，培育許多學子為社會貢獻。學校表現優異也多次獲教育部獎勵肯定，蘇春茂的領導功不可沒。
蘇春茂夫婦的家教也很成功，子女都學有所成，三男—寬敏、寬泰、寬文都繼承父志，於醫學院畢業之後分別赴日、赴美留學，現定居於日本、美國等地行醫，女兒清珪為藥劑師和郭正隆醫師結婚在美國定居，第二代子女都從事醫療行業是他最大的安慰，即使第三代的兒孫也以他為楷模，十一位孫子中，在日本及美國共有八位從醫學院畢業行醫，效法他救人濟世人的心志。
蘇春茂八十歲退休後，安享晚年，為感謝上帝賜給他豐富的生命，決定信主，於2006年5月21日在美國南灣台福教會洗禮，追隨基督的精神，留愛人間。他平日重視自己的健康，每天運動、唱歌，退而不休，然而在2013年得了白血病，身體漸漸虛弱，於2015年6月7日病逝於屏東基督教醫院，享年98歲，可說是上帝的恩典滿滿，讓他的醫學人生有利於公益。
※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集
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