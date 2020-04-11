排隊買口罩累了嗎？臺北市政府為提供市民更便利的服務，也體恤口罩發放人員的辛勞，率先推行「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，自4月12日起只要透過臺北市信義區健康服務中心(信義路5段15號)的三台口罩販賣機，憑健保卡，利用多元的行動支付方式，「三個步驟一分鐘：插卡、選擇、付款領取」 ，輕輕鬆鬆買口罩！
台北市府團隊與行政院、衛福部健保署緊密地交流相關技術與系統整合，讓新創業者提供的口罩販賣機可介接健保署的開發應用程式介面(Application Programming Interface, API)，透過其中的資料庫，讓符合口罩購買資格且未於其他通路領取的民眾，都能夠攜帶健保卡前來購買。北市府也配合中央政策，擬定口罩販賣機的上線期程與模式，未來也期待運用即時雲端運算技術，協助物流分配最佳化，提升整體效能。
北市府表示，推動口罩販賣機，旨在提供多元、多層次的解法之一，為需要購買口罩的民眾提供不同時段、不同族群的多元化服務管道。此次與臺北市政府合作的業者，運用現有販賣機進行改裝，開發外掛模組，再介接中央資料庫以加載實名制功能；未來若疫情趨緩、口罩需求下降，販賣機可回歸其他商品販售使用，亦不致有浪費問題，未來甚至可作為其他需實名認證購買的商品使用。
另外，為推動無現金交易，試辦計畫的口罩販賣機串聯了多元的支付系統，支援Apple Pay, Google Pay, Line Pay及街口支付等4種行動支付，以及悠遊卡和icash等2種電子票證，提供便利安全的付款方式。
台北市長柯文哲表示，北市將持續積極運用創新的科技力量，與中央共同防疫，並將視此次試辦結果與中央討論擴大作法與可行規劃方式，實際擴點期程將視第一階段成果，並在中央的指導下，配合政策逐步調整。
根據規劃，限接段口罩販賣機的開放時間為平日早上8點半到晚上6點半；例假日為早上8點半到中午12點整，每日配額數量有限，售完為止。試辦期間信義區健康服務中心亦維持原有臨櫃人工服務，並提撥配給數量放置於口罩販賣機，之後則視中央配給數量以及銷售情形，調整機台口罩數量。