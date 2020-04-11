台北市口罩販賣機將自4月12日起提供服務，民眾可以到臺北市信義區健康服務中心所設置的三台口罩販賣機買口罩，憑健保卡，利用多元的行動支付方式，就能輕鬆就能買到口罩！圖/北市府提供

排隊買口罩累了嗎？臺北市政府為提供市民更便利的服務，也體恤口罩發放人員的辛勞，率先推行「實名制口罩自動販賣系統」試辦計畫，自4月12日起只要透過臺北市信義區健康服務中心(信義路5段15號)的三台口罩販賣機，憑健保卡，利用多元的行動支付方式，「三個步驟一分鐘：插卡、選擇、付款領取」 ，輕輕鬆鬆買口罩！

台北市府團隊與行政院、衛福部健保署緊密地交流相關技術與系統整合，讓新創業者提供的口罩販賣機可介接健保署的開發應用程式介面(Application Programming Interface, API)，透過其中的資料庫，讓符合口罩購買資格且未於其他通路領取的民眾，都能夠攜帶健保卡前來購買。北市府也配合中央政策，擬定口罩販賣機的上線期程與模式，未來也期待運用即時雲端運算技術，協助物流分配最佳化，提升整體效能。

北市府表示，推動口罩販賣機，旨在提供多元、多層次的解法之一，為需要購買口罩的民眾提供不同時段、不同族群的多元化服務管道。此次與臺北市政府合作的業者，運用現有販賣機進行改裝，開發外掛模組，再介接中央資料庫以加載實名制功能；未來若疫情趨緩、口罩需求下降，販賣機可回歸其他商品販售使用，亦不致有浪費問題，未來甚至可作為其他需實名認證購買的商品使用。

另外，為推動無現金交易，試辦計畫的口罩販賣機串聯了多元的支付系統，支援Apple Pay, Google Pay, Line Pay及街口支付等4種行動支付，以及悠遊卡和icash等2種電子票證，提供便利安全的付款方式。

台北市長柯文哲表示，北市將持續積極運用創新的科技力量，與中央共同防疫，並將視此次試辦結果與中央討論擴大作法與可行規劃方式，實際擴點期程將視第一階段成果，並在中央的指導下，配合政策逐步調整。

根據規劃，限接段口罩販賣機的開放時間為平日早上8點半到晚上6點半；例假日為早上8點半到中午12點整，每日配額數量有限，售完為止。試辦期間信義區健康服務中心亦維持原有臨櫃人工服務，並提撥配給數量放置於口罩販賣機，之後則視中央配給數量以及銷售情形，調整機台口罩數量。