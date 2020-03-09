中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）表示，口罩實名制2.0將採網路預購，除了超商取貨外，其他地點也會考慮。圖／擷自疾管署youtube

因應武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情，口罩實名制自2月6日起實施，隨著口罩產能提升，行政院長蘇貞昌今（9)日召開跨部會會議，拍板「口罩實名制2.0」，除了現行藥局販售通路之外，將採網「網路預購、超商取貨」模式；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，網路訂購可使用健保卡、自然人憑證購買。

陳時中今天表示，「口罩實名制2.0」是開啟另一條用網路訂購的方式，因許多人上班時間無法排隊購買，上網訂購可知道什麼時候拿得到，未來透過事先安排，可紓解排隊壓力，至於取貨地點，超商是考慮的其中一個點，其他的點也不是完全放棄，但物流費用，民眾必須自行負擔。

陳時中指出，實名制口罩除了健保卡讀卡購買外，也可以使用自然人憑證；目前成人每7天3片的片數暫時不會改變，先讓涵蓋率增加，讓想買的人可以買到，不用走太辛苦的路，特教班學生會由教育部直接配發到學校。

指揮中心醫療整備官羅一鈞說明，目前國內醫用口罩產能持續提升，上週每日實際產能超標達851萬片，本週預估每日可達920萬片，預計下週可以超過1千萬片；醫院口罩及防護衣等，安全準備量會提升到35天，診所增量15%、醫院增撥20%。

羅一鈞提到，「口罩實名制2.0」的細節仍在確定中，網路購買時要讀健保卡或不讀卡，還在討論中，今天會做壓力測試，確保大量購買時系統穩定，結果最快明天就會公布。