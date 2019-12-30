門諾基金會自1998年開辦獨居老人送餐，日前推出「送愛偏鄉，好好吃飯」公益短片，獲熱烈迴響，且跨越宗教，台北市艋舺龍山寺今年盛逢寺慶280週年，也趕在歲末舉辦捐贈儀式，預計捐贈210萬元，幫門諾基金會更新三台熱循環保溫餐車，嘉惠東部弱勢長輩，以後花蓮鄉親將可看到龍山寺的愛心以另一種形式跑在偏鄉的路上。

門諾基金會表示，送餐服務已走過21年，為提供更彈性且在地的服務模式，今年開始推展「多層級餐食服務」，供餐的模式包含：據點共餐、巡迴偏鄉的行動自助餐車、社區志工司送餐、有專責送餐員的保溫餐車等。

現在有7輛餐車，每天服務花蓮6個鄉鎮區域（花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉及豐濱鄉），在瑞穗鄉、富里鄉門諾基金會則是開辦行動自助餐車，在偏鄉部落進行送餐，預計2020年多增一部行動自助餐車，服務更多偏鄉部落鄉親。

捐贈儀式由龍山寺董事長黃書瑋、副董事長吳祚明、常務監事黃政朝、寺務董事黃大瑞、財務董事李玥玲等親自出席。

黃書瑋董事長表示，龍山寺身為宗教法人，平常就十分關注公益活動，除了定期辦理各大專院校獎學金、認助清寒學生獎學金外，還不定期舉辦冬令救濟、急難救助、捐贈消防器材及復康巴士，這次正逢280年盛大寺慶想擴大愛心，而寺務董事黃大瑞也特地前往花蓮實地勘查、實際確認需要後，才敲定這樁捐贈美事。

門諾基金會董事長陳永興指出，門諾基金會雖然身為基督教團體，但他對龍山寺倍感親切，因為許多外國友人來台灣，都指定要到龍山寺遊覽，無論是建築或文化，都是很好的國民外交，他也笑稱，以前來台北時，十分想念南部碗粿，只有龍山寺附近可以享用道地碗粿，所以對這裡並不陌生；他也感佩龍山寺會眾跨宗教、跨領域的大愛，讓助人濟世的願望能夠達成。

基金會說明，龍山寺這次幫忙門諾基金會的熱循環保溫餐車，就是「多層級餐食服務」中最主力的送餐員保溫餐車送餐，以60度保溫避免細菌孳生，每天要送出500-700多個便當，每個月約送出17萬份便當，目前截至2019年11月底已經送出274萬份便當，換算成高度，可以疊成270座台北101大樓。