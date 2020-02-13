菲律賓杜特蒂政府終止與美國的《訪問部隊協議》(VFA)，這項決定如果生效會限制美軍在南中國海地區的軍事行動，也會對美國在整個印太地區強化盟友或夥伴關係的努力造成衝擊。(圖/擷取自網路)。

菲律賓終止與美國的《訪問部隊協議》(VFA)決定，繼續在華盛頓引發強烈反應。美國國會軍事領導人和前國防部高級官員說，這項決定如果生效不僅會大大限制美軍在南中國海地區的軍事行動，而且會對美國在整個印太地區強化盟友或夥伴關係的努力造成嚴重衝擊。

菲律賓杜特蒂政府在美國時間星期一晚上突然通知美方在180天內終止兩國在1998年簽署的《訪問部隊協議》，這項協議讓美國依法以輪調方式在菲律賓駐紮數千軍人，並在那裡頻繁舉行軍事和人道救援演練。

美國國防部長埃斯珀星期二說，他前一晚才得到這項通知，因此他還在琢磨這條消息的意義。

防務專家們說，美軍如果無法進入菲律賓，將難以對中國在南中國海咄咄逼人的舉動做出迅速回應，美國與盟友一道推動自由與開放的印太地區的能力也將嚴重受挫。

美國眾議院軍事委員會首席共和黨成員索恩伯里(Mac Thornberry)說，「如果菲律賓的決定真的得以實施，對美國和盟國來說都是相當大的損失。」

美國的國家國防戰略確認強化盟友和夥伴關係是贏得與中國和俄羅斯大國競爭的一項關鍵因素。

索恩伯里眾議員說，作為美國在亞太地區的一個條約盟國，菲律賓終止與美軍的合作也會波及美國與印太地區其他國家發展盟友和夥伴關係。

索恩伯里：「這項決定如果得到實施，會在一定程度上損害我們與盟友和其它國家合作的能力。我們希望做好的伙伴，與許多國家建立更緊密的關係。這應該是我們行動的方向，而不是走另一個方向。」

前國防部亞太事務副助理部長鄧志強(Abraham Denmark)星期二對眾議院軍委會說，中國與杜特蒂政府接觸、試圖分裂美國與菲律賓的條約同盟關係並開始取得成功。他說，在印太地區一些國家看來，美國在應對中國這項挑戰時遇到了麻煩。

鄧志強：「從地緣政治上看，不管未來180天中會出現什麼結果，我認為這項決定將在該地區產生這樣一個反響---美國的影響力正面臨來自北京的重大挑戰。」