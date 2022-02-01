2013年，陳永興醫師發起籌創《民報》，轉瞬八年已過。今年春，《民報》即將邁向新的旅程。八年來，《民報》歷經顛簸，在共同發起人、作者、讀者扶持下，經營團隊迎向風浪，扮演言論自由的鋪路工，為時代留下小小的印記。

《民報》善盡第四權角色 扮演反對黨

《民報》雖以網路新媒體形式呈現，其實更像傳統的老媒體：遵循老派報紙的傳統價值觀，相信媒體應善盡第四權角色，監督政府，為大眾發聲，扮演永遠的反對黨。儘管《民報》批評在野黨的脫序行為不假辭色，卻認為權力在執政者手中，對朝野的監督必須符合比例原則。不為在野黨幫兇，也無意幫當權者塗脂抹粉。

《民報》編採方針及言論走向謹守兩項準則：其一強調台灣主體性，其二遵守法律規範，其實並無特殊之處。任何理智成熟的國民都不認為台灣是別國的附庸或一部分，也都同意守法是國民的義務。《民報》身為媒體一員，在上述準則指引下，儘量做到尊重百分之百、或接近百分之百的言論自由。一些文章無緣在其它媒體刊登，都能在《民報》找到伸展舞台。眾聲喧嘩中，突顯《民報》存在的價值和意義。

媒體屢遭詬病，被指為社會亂源，值得深思。人必自侮，然後人侮之。媒體界的畸形亂象，主要表現在三方面：

第一、政治化。媒體具有傳播功能，各家傳媒都有自己的編採風格與言論取向。台灣因為國家認同紛歧，傳媒各據立場，只看顏色，不問是非。非我族類，口誅筆伐，加深內部矛盾，不利國民意志凝聚與社會共識形成。

社會期待媒體發揮監督功能，扮演反對黨的角色。但台灣媒體習慣向當權者靠攏，冀圖從中獲取業務資源或採訪便利，報老闆可藉此累積政商人脈，為拓展企業版圖鋪路。儘管台灣早已揮別威權年代，但藍綠不論誰當家，總以為媒體應當「為我所用」，透過預算編列、人事安排，掌控公共媒體；不只如此，還想方設法將手伸進商業媒體。利之所在，媒體也樂為所用，淪為政治幫閒，專業形象隨之摧毀。

第二、商業化。現代媒體為人力、腦力、財力密集產業，文人辦報的年代一去不復返。經營媒體離不開企業法則。多數新聞機構同時也是企業公司，有營利目標，要對股東負責。商業媒體在公共議題或民眾關心事務上，尚能保有專業水準，提供實用資訊。一旦涉及企業本身利益，或影響經營者政商人脈，通常選擇刻意迴避，噤聲不語。

《民報》不反商，也不媚商，對企業家推動經濟發展，表達敬意。但因條件受限，主要聚焦關心基本人權、生態環境、勞工弱勢、本土文化等議題。對香港、西藏、 新疆地區的法治人權狀況，同樣高度關注。《民報》資源來自各方，撙節開支，提供知識人揮灑的空間。因為心無所求，講話比較大聲。雖然言之有物，難免得罪權貴，卻也因此稍稍發揮監督功能，在高度商業化的媒體環境中，散發微細的光芒。

第三、碎片化。二、三十年來，新聞產業遭逢巨變，社群媒體蓬勃發展，打破政黨財閥壟斷媒體、掌控議題的局面，推翻傳統威權式、由上而下的新聞指揮體系，衝擊新聞經營環境、新聞定義與新聞價值，對政經社會文化造成全面性衝擊。大眾競相投身訊息產製與傳播浪潮當中，消費者接收訊息，也產製內容，同時運用數位工具，快速傳播訊息。網紅、網軍、直播主應運而生 ，自媒體大行其道，藉臉書、Line、YouTube等社群媒體發聲。一人一把號、各吹各的調。其中不乏創意點子但也充斥假新聞、不實爆料、網路霸凌、泛濫行銷等，破壞社會信賴基礎。因為網路特性，訊息表現流於輕薄短小、碎片化、即興演出，公信力不足。

新聞業為公共服務業，提供大眾日常生活所需資訊，協助公民成為民主社會的積極參與者。新聞媒體扮演公共資訊集中與發送平台，設置專業守門人，對訊息做事實查核，以此對閱聽人負責。傳統媒體的訓練與經驗，在訊息混亂、真假難辨的數位時代，更顯重要。透過專業工作者對訊息進行查證比對與處理，增添新聞的價值與公信力。《民報》所刊登海內外專欄作家文章，觀點獨到，論述周延，獨樹一格，為碎片化的網路媒體，提供不同角度的補充。

貫徹創辦初衷 「為時代見證、替弱勢發聲」

《民報》創辦之初，以「為時代見證、替弱勢發聲」為主旨，邀請社論主筆、專欄作家撰稿，針對台灣、兩岸、國際政治、經濟、社會、文化議題，深度探討，客觀剖析，「撥開時局迷霧，凝聚社會共識」。一直以來，《民報》編採走向、言論方針，謹守設定宗旨，善盡媒體職責。

我們以為，求真是媒體最核心的價值，假新聞殺死人們的思想，堅持言論報導應本諸良心說真話。《民報》內容或有疏漏，卻絕不刻意造假。謊話混淆視聽，增添社會紛亂，如何為時代見證？我們深知許多弱勢者受盡欺凌、打壓與不公平對待，冤屈無處訴，《民報》為他們仗義執言。鑑於台灣內部認同紛歧，阻礙國家意識形成，《民報》堅定站穩台灣立場，面對兩岸互動與國際交流。

說真話不足為奇，對權勢者說真話，卻不輕鬆。以喧騰各方的蔡總統「論文門」為例，許多媒體寧可迴避，淡化處理。《民報》收到海內外探究論文真偽的文章，撰稿者多為素負眾望之士，他們在文章中引述資料，反覆推敲，質疑論文的真實性，呼籲蔡總統拿出論文及原始學位證書供檢視，以平息紛爭。《民報》雖不認為根據上述文章推論，即能斷定論文為假；但這些文章撰寫嚴謹，言之有物，非存心詆毀他人，事屬可受公評，因此，無畏壓力，予以刊出。當然，主張學位論文為真，且能言之成理，《民報》一樣來者不拒。

2020民進黨總統選舉黨內初選時程，明顯違背民主精神，蔡英文、賴清德按表定時程完成登記，進入賽程後，一再變更遊戲規則。百米賽跑了90公尺，準備最後衝刺，裁判卻宣布比賽延長為150公尺。面對民進黨中執會特殊權力結構（同額競選、派系分贓、定於一尊），及媒體一面倒封殺，賴清德終究不敵而敗陣。《民報》認為，政黨內部的民主運作，影響國家的民主品質，因而發出警訊，為文批評，是明知吃力不討好而為之。

再以美國總統大選為例，由於美台關係緊密，川普政府抗中挺台不遺餘力，許多國人衷心期盼川普連任，台海安全更有保障。《民報》收到不少力挺川普的文章，一些論述甚至斷言川普必勝無疑，《民報》均予刊登，這些文章反映了當時的輿論風向。也有作者指責川普治國無方，對拜登推崇有加，卻擔心《民報》為難，來信表達不登無妨，我們以行動作為回應。《民報》認為，不論支持川普、批評拜登，或認定川普會贏，都屬於言論自由範疇，要自負文責，但我們不贊同上街遊行挺川普，或指控美國大選有弊端，因為這涉及干涉他國內政，並不恰當。拒絕批評川普的文章，則無異封殺言論自由。



以2020美國總統大選為例，不論支持或批評川普、拜登，《民報》一直堅守言論自由範疇。圖／擷自BBC影片

堅持傳統媒體古典風格 守護言論自由

《民報》創刊以來，秉持專業良知，在訊息混亂、真假難辨的數位媒體環境中，堅持「為時代見證、替弱勢發聲」。雖然資源有限，仍努力在傳播科技發生巨變時刻，扮演言論自由的守門人。此即創辦人陳永興醫師所形容，《民報》堅持並保有傳統媒體的古典風格。《民報》即將邁向新階段，特別向作者及讀者們，表達由衷的感謝與敬意。