民進黨「護國保台 為民主而戰」飛行夾克銷售成功秒殺後，卓榮泰主席宣稱，要向所有朋友致謝，「打贏選戰後，我們再來做『勝利版』吧！」圖／取自民進黨臉書

台灣國辦公室、公投盟、自由台灣黨、台灣國行動協會等台派團體，現正緊鑼密鼓，規劃於明年大選前1月5日舉辦一場 「下架吳斯懷，拒投中國黨」 大遊行；這項活動明顯區隔民進黨現在主打的訴求「護國保台」，可以看出來這些台派團體與政黨，想要走自己台灣路努力的目標與方向。

台灣政局瞬息萬變，國民黨提名的總統候選人韓國瑜目前在民調的表現上，不如預期，導致蔡英文與民進黨的選戰策略，已經有所調整，不動聲色地拉下所謂的「抗中保台」之招牌，改變為「保國護台」—守護「中華民國」保台灣，民進黨選舉策略靈活運用，由此可見一班，面對時空背景產生的變化，民進黨已經靈活調整了選戰策略。

說起來，真是好笑的一個事件。民進黨強調「護國保台，為民主而戰」，要從一件飛行夾克談起，最近這件超潮的飛行夾克，黨主席卓榮泰，不管走到哪都穿到那裡，這個「招牌戰袍」馬上引起大家注意，從行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、到立委參選人阮昭雄等人，都曾穿著飛行夾克跑行程。在太多人詢問之下，大家才知道這件民進黨出品供黨公職今年選戰使用、胸前有928字樣的綠色飛行夾克戰袍，是在今年9月28日黨慶全代會公開亮相！

全代會當天，總統、主席、各部會首長和黨中央幹部全體穿上這件台灣製造的飛行夾克，象徵民進黨就戰鬥位置，啟動選戰模式，兩側電繡臂章分別使用老鷹及玉山主峰意象，象徵守護台灣領空、捍衛民主自由的政治意涵。

由於這件夾克大受歡迎，後來才推出「護國保台 為民主而戰」飛行夾克募款限量版，胸前的數字設計為「2020」，象徵「2020台灣要贏」，其餘設計均等同原版928戰袍，民進黨在12月12日於粉專及官網上，公布募款網址，點擊後完成捐款 $2020 的程序，即回饋一件【護國保台 為民主而戰】飛行夾克。

選戰倒數計時，民進黨號召人民：護國保台的第一步就是穿上這件抗寒Han、防風、防滲透的夾克，1月11日投下「3張選票挺台灣」！

民進黨的宣傳招術，確實是「高人一等」，護國保台的第一步，就是穿上這件夾克，投下選票，這是玩政治的那一招呢？賣夾克就是賣夾克，還可以扯上「護國保台」呢？人家說：「政治是高明騙術」，這個募款計劃，把政治發揮得淋漓盡致！

可是還是有人看懂民進黨的「夾克政治學」，在臉書上已有不少人提醒，要大家注意「護國保台」的政治玄機，一邊一國行動黨秘書長許龍俊說，大家看在眼裡，嘴巴不用多說，票投「一邊一國行動黨」去立法院抗中保台，心裡踏實安全多了！

台灣國辦公室、公投盟、自由台灣黨、台灣國行動協會等台派團體，則計劃在明年1月5日下午2:28—5:00，舉辦一場大遊行，遊行路線是從民進黨中央黨部到二二八公園紀念碑，然後定點舉辦祈福許願。

飛行夾克銷售成功秒殺後，卓榮泰主席宣稱，要向所有朋友致謝，「打贏選戰後，我們再來做『勝利版』吧！」民進黨要「護國保台 為民主而戰」，要靠一件「防風、抗寒、防滲透」的戰鬥服。說來也是格外的諷刺！