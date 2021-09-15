下星期將出版的新書《危險》（Peril）中透漏美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾兩次致電中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成將軍，保證美國不會對中共發動襲擊；若有襲擊的話會事先警告中方。。圖／擷自公視新聞影片

《華盛頓郵報》星期二（9月14日）報導說，根據一本即將出版的新書，由於擔心川普總統在敗選後可能下令對中國發動戰爭，美國最高軍事將領、參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）兩次與他的中國同行通話，保證美國不會對中共發動襲擊；若有襲擊的話會事先警告中方。這個披露在民主與共和黨國會議員中引發不同的反應。魯比奧參議員星期二致信拜登總統，敦促他解除密利的職務。

據《華盛頓郵報》報導，該報的資深記者伍德沃德（Bob Woodward）和羅伯特·科斯塔（Robert Costa）在下星期將出版的新書《危險》（Peril）中透露，美軍參謀長聯席會議主席密利將軍分別在2020年10月30日，即美國總統大選前4天，以及今年的1月8日，即川普的支持者在國會發起致命的騷亂兩天後，致電中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成將軍，向他保證，美國是穩定的，不會對中國發動襲擊；如果有襲擊的話，他會事先向他發出警告。

這兩位記者說，他們這本書是基於對200名消息人士進行的採訪而寫成的。

伍德沃德是美國著名的調查記者和暢銷書作者，最早以報導水門事件而名聲大震。他撰寫過20本有關美國政治和時事的專著，其中包括川普總統的執政。科斯塔2014年進入《華盛頓郵報》，是負責報導白宮、國會和競選的全國性政治記者。他也是美國公共廣播電視公司（PBS）的一個電視節目的主持人以及全國廣播公司等電視台的政治分析師。

密利將軍的辦公室拒絕對此置評。川普總統的兒子小唐納德在推文中對有關報導做出回應說，「認為川普——他在總統任期內致力於結束戰爭——會想要發動戰爭的想法是荒謬的。如果密利這麼想，那他就是個白痴。如果他不這麼想，但還是做了據說他做過的那些事，那麼他比1月6日在國會大廈的任何人都更接近於一場叛國政變。」

路透社的報導說，白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）被「空軍一號」上美國總統拜登的隨行記者問及這一報導時拒絕置評，而是讓記者向參謀長聯席會議和國防部詢問。

川普總統在2018年任命密利出任參謀長聯席會議主席一職，但密利對他參加了2020年6月與川普的一次合影活動表示遺憾，引發了川普的憤怒。當時聯邦執法部門強行趕走了在白宮附近的一個公園進行和平示威的抗議者，以便讓川普可以通過那裡走到附近一個受損的教堂前。自那之後，川普在推特上毫不留情的對密利進行批評。



資深記者伍德沃德（Bob Woodward）（左）和羅伯特·科斯塔（Robert Costa）（中）在下星期將出版新書《危險》（Peril）。圖／擷自維基百科、Amazon網站，民報合成

郵報的報導說，密利1月8日第二次與中方通話是為了安撫中國對1月6日事件的擔憂。但書中說，李作成將軍並沒有那麼容易被安撫，即使在密利向他承諾：「我們百分之百的穩定。一切都很好。但民主有時也會是紊亂的。」

報導說，密利將軍同眾議院議長佩洛西的一次通話是促使他第二次與北京進行接觸的部分原因。「他瘋了。你知道他瘋了，」佩洛西在電話中對密利說。根據這本書引用的通話記錄，密利將軍回答說，「在所有問題上，我跟你意見一致。」

《華盛頓郵報》說，這本書還透露，密利也給美國印太司令部的負責人打電話，建議推遲當時即將舉行的軍事演習。他還要求高級軍官「宣誓」，如果川普下令啟動核武器，他必須參與進來。

來自佛羅里達州的共和黨籍聯邦參議員魯比奧星期二在一份聲明中說，他向拜登總統致信，敦促他立即解除密利將軍的職務。「最近有報導稱，參謀長聯席會議主席馬克·密利將軍積極的損害現任美國武裝部隊的總司令，並在與中華人民共和國可能發生武裝衝突之前圖謀將機密信息洩露給中國共產黨，我對此深表關切，」他寫道。他說，這表明密利將軍缺乏良好的判斷力。「密利將軍試圖為他的魯莽行為辯解，辯稱說，他認為軍方的判斷比它的文職指揮官更穩定，」魯比奧說。

這位參議員認為，密利將軍的這個做法開設了一個危險的先例，可能破壞美國長期以來由文職人員控制軍隊的原則。

來自加州的民主黨籍眾議員劉雲平（Ted Lieu）對此做出了不同的反應。他認為，這說明了美國總統在發起核打擊之前獲得國會授權的必要性。

他在推文中說，「這個世界的命運不應當只取決於單一的一位將軍，在這種情況下是馬克·密利，試圖阻止一位精神不穩定的總統。這就是為什麼為我們需要通過我與馬基參議員提出的要求美國總統在發動先發制人的核打擊（nuclear first strike）時獲得國會授權的法案。」