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每日國際焦點
歐盟高級外務代表Josep Borrell重申抗中保台，直指中國威脅台灣對歐盟安全有直接影響。
俄羅斯出動蘇愷30戰機於黑海上空驅離美國B-1B戰略轟炸機。
紐西蘭與英國簽訂自由貿易協定。
英國與烏克蘭討論首度軍售飛彈給烏國。
日本
阿蘇火山爆發噴發3500公尺高，警戒升至三級。
南韓
於羅老宇宙中心發射本土製造三節式KSLV-II NURI火箭，可搭載酬載1.5噸發射至600~800公里太空。
北韓
美國稱對北韓無敵意，提出無條件會談。
中國
恆大出售恆大物業股份予合生創展交易觸礁，恆大集團與恆大物業股價暴跌。
印度
喀什米爾2起民兵攻擊事件，民兵4死，印軍1死。
北部暴雨山崩路斷、沖毀橋梁，46死。
澳洲
考慮提出法案允許企業不需召開實體股東會只需線上進行。
雪梨附近火車撞上廢棄車輛出軌。
力拓宣布斥資75億美元至2030年減碳5成。
紐西蘭
與英國簽訂自由貿易協定。
印尼
叫車及外送平台GoTo募資15億美元，由阿布達比投資局領投，預估市值將增至285億美元。
菲律賓
中國船隻對菲國南海海巡艦以警報和無線電騷擾，菲國正式外交抗議。
法務部表示將重新審視杜特蒂反毒戰爭擊斃的個案。
新加坡
儘管疫情復燃仍堅持恢復國際中心地位，歡迎無隔離旅客。
越南
越南最大私人企業集團Vingroup將斥資3.87億美元於河靜興建電池廠供應旗下VinFast電動車。
阿富汗
塔利班稱頌對抗歐美所支持的前政府而死的自殺炸彈客，提供家屬金錢與土地。
尼泊爾
暴雨山崩77死。
歐盟
歐盟高級外務代表Josep Borrell重申抗中保台，直指中國威脅台灣對歐盟安全有直接影響。
英國
與烏克蘭討論首度軍售飛彈給烏國。
法國
與英國澤西島漁權爭議衝突升溫，稱將對能源價格與貿易對英國進行制裁。
德國
央行總裁Jens Weidmann儘管還有5年任期，仍提前辭職，Jens Weidmann反對歐央行的超寬鬆政策經常衝突，辭職以讓德國新政府能選擇較能與歐央行合作的人選。
俄羅斯
出動蘇愷30戰機於黑海上空驅離美國B-1B戰略轟炸機。
波蘭
計畫所有成人追加施打第三劑疫苗。
挪威
機器人公司AutoStore首度公開發行定價每股31挪威克朗，估值達1035億挪威克朗（124億美元）。
美國
美光表示考慮在美國設廠，但是政府需補貼高於亞洲設廠的成本。
加拿大
9月年通膨達2003年以來高點。
墨西哥
Grupo Carso同意修復墨西哥市倒坍的捷運。
巴西
原住民因出租土地給大豆農民糾紛2人遭殺害，法務部派遣軍警保護。
哥倫比亞
議會通過350.4兆披索(930億美元)破紀錄2002年預算。
以色列
將額外發行3000工作許可證給加薩走廊巴勒斯坦人。
阿拉伯聯合大公國
阿布達比王儲與敘利亞總統阿薩德討論敘利亞問題。
埃及
增加西奈半島瞭望塔、檢查點、哨點、軍隊巡邏以對抗伊斯蘭民兵。
開羅外環道卡車與小巴對撞17死。
敘利亞
大馬士革軍方巴士爆炸14死，軍方回擊轟炸伊德利卜12死。
軍方軍火庫爆炸5死4傷。
美軍哨點遭炸彈襲擊無傷亡。
衣索比亞
中央對提格雷發動2次轟炸。
巴林
沙國、科威特、阿聯重申支持巴林平衡預算。
民主剛果
卡車翻覆落河50死。
塞內加爾
在外海船上破獲2噸古柯鹼。
福和會官方網頁：www.fratwn.org