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每日國際焦點

歐盟高級外務代表Josep Borrell重申抗中保台，直指中國威脅台灣對歐盟安全有直接影響。

俄羅斯出動蘇愷30戰機於黑海上空驅離美國B-1B戰略轟炸機。

紐西蘭與英國簽訂自由貿易協定。

英國與烏克蘭討論首度軍售飛彈給烏國。

日本

阿蘇火山爆發噴發3500公尺高，警戒升至三級。

南韓

於羅老宇宙中心發射本土製造三節式KSLV-II NURI火箭，可搭載酬載1.5噸發射至600~800公里太空。

北韓

美國稱對北韓無敵意，提出無條件會談。

中國

恆大出售恆大物業股份予合生創展交易觸礁，恆大集團與恆大物業股價暴跌。

印度

喀什米爾2起民兵攻擊事件，民兵4死，印軍1死。

北部暴雨山崩路斷、沖毀橋梁，46死。

澳洲

考慮提出法案允許企業不需召開實體股東會只需線上進行。

雪梨附近火車撞上廢棄車輛出軌。

力拓宣布斥資75億美元至2030年減碳5成。

紐西蘭

與英國簽訂自由貿易協定。

印尼

叫車及外送平台GoTo募資15億美元，由阿布達比投資局領投，預估市值將增至285億美元。

菲律賓

中國船隻對菲國南海海巡艦以警報和無線電騷擾，菲國正式外交抗議。

法務部表示將重新審視杜特蒂反毒戰爭擊斃的個案。

新加坡

儘管疫情復燃仍堅持恢復國際中心地位，歡迎無隔離旅客。

越南

越南最大私人企業集團Vingroup將斥資3.87億美元於河靜興建電池廠供應旗下VinFast電動車。

阿富汗

塔利班稱頌對抗歐美所支持的前政府而死的自殺炸彈客，提供家屬金錢與土地。

尼泊爾

暴雨山崩77死。

歐盟

歐盟高級外務代表Josep Borrell重申抗中保台，直指中國威脅台灣對歐盟安全有直接影響。

英國

與烏克蘭討論首度軍售飛彈給烏國。

法國

與英國澤西島漁權爭議衝突升溫，稱將對能源價格與貿易對英國進行制裁。

德國

央行總裁Jens Weidmann儘管還有5年任期，仍提前辭職，Jens Weidmann反對歐央行的超寬鬆政策經常衝突，辭職以讓德國新政府能選擇較能與歐央行合作的人選。

俄羅斯

出動蘇愷30戰機於黑海上空驅離美國B-1B戰略轟炸機。

波蘭

計畫所有成人追加施打第三劑疫苗。

挪威

機器人公司AutoStore首度公開發行定價每股31挪威克朗，估值達1035億挪威克朗（124億美元）。

美國

美光表示考慮在美國設廠，但是政府需補貼高於亞洲設廠的成本。

加拿大

9月年通膨達2003年以來高點。

墨西哥

Grupo Carso同意修復墨西哥市倒坍的捷運。

巴西

原住民因出租土地給大豆農民糾紛2人遭殺害，法務部派遣軍警保護。

哥倫比亞

議會通過350.4兆披索(930億美元)破紀錄2002年預算。

以色列

將額外發行3000工作許可證給加薩走廊巴勒斯坦人。

阿拉伯聯合大公國

阿布達比王儲與敘利亞總統阿薩德討論敘利亞問題。

埃及

增加西奈半島瞭望塔、檢查點、哨點、軍隊巡邏以對抗伊斯蘭民兵。

開羅外環道卡車與小巴對撞17死。

敘利亞

大馬士革軍方巴士爆炸14死，軍方回擊轟炸伊德利卜12死。

軍方軍火庫爆炸5死4傷。

美軍哨點遭炸彈襲擊無傷亡。

衣索比亞

中央對提格雷發動2次轟炸。

巴林

沙國、科威特、阿聯重申支持巴林平衡預算。

民主剛果

卡車翻覆落河50死。

塞內加爾

在外海船上破獲2噸古柯鹼。

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