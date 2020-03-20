美國加州是武漢肺炎重災區之一，目前確診病例高達910例，身為美國人口最大的州，也是美國重要的經濟區域，遏制病毒繼續擴散箭在弦上，加州州長紐森（Gavin Newsom）發布全州的禁足令，要求4000萬名居民唯有在絕對必須的情況之下才可出門，此法令已於當地時間19日晚間生效。

綜合外媒報導，紐森的禁足令，要求民眾待在室內或住家中，唯有在絕對必要的情況之下才可以出門，以利抵抗新冠肺炎疫情蔓延。

紐森表示，鼓勵大家保持「社會距離」，希望大家都可以自願遵守命令，盡可能待在家中，「這是我們需要作出艱難決定的時刻。」這項加州的禁足令於19日晚間生效，影響範圍包括全州，4000萬居民都受到影響。

根據此命令，加州所有用餐的餐廳、酒吧和俱樂部、體育館和健身中心將關閉，也不允許公開活動和聚會。但是，基本服務將保持開放，例如藥房、雜貨店、外賣和送貨餐廳以及銀行。

紐森表示，美國第2大城市洛杉磯很可能未來幾週疫情特別嚴重，如果人們改變行為，對醫院病房的需求會下降，感染的曲線也會改變。

紐森稍早已要求總統川普立即派遣一艘海軍醫療艦到洛杉磯，並讓船艦停泊當地到9月，以紓解醫院的壓力。

禁足令一出，加州當地居民反應不一，支持的民眾在紐森臉書直播下留言:「其他地方應該以你為榜樣」，但也有不同聲音，批評紐森「反應過度、「違憲」。