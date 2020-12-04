陳永興醫師感謝高雄簡先生贊助一批普洱茶支持門諾基金會「送愛偏鄉」老人事工服務，日前至簡家親送感謝狀。陳永興滿懷感激地說：「真多謝」！簡先生則有感地說：「這是台灣人攏要做的代誌」。

門諾基金會自1998年開辦送餐服務以來，二十二年來持續「送愛偏鄉」，送出近300萬個餐盒，服務的長輩及弱勢身障家庭超過4000名。高雄簡先生支持門諾老人事工服務，贊助一批普洱茶。陳永興醫師日前在微微笑廣播網「聽醫生講看覓」特別說明簡先生贊助普洱茶支持門諾「送愛偏鄉」的故事，隨後，並親送感謝狀表達感激與謝意。

「捐款門諾送餐到偏鄉-回贈普洱茶」活動，凡捐款門諾「送愛偏鄉」一千元以上，可獲得普洱茶茶餅回饋。高雄地區可以直接在高雄捐款，自行取貨。捐款地點：高雄市同盟路79號咖啡屋，若不方便親自捐款取貨，詳情請聯絡門諾基金會，電話03-833-8009。需要捐款收據者，請留姓名和地址以便寄達。高雄以外的捐款者，將以郵寄方式送達普洱茶贈品。

※捐款門諾送餐到偏鄉 回贈普洱茶活動

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※【影音】鬧市中的隱藏版美食一位藝術家的華麗轉身

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