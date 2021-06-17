拜登（左2）和普丁（右2）會談 兩國大使將重返駐在國。圖為2021.6.16會談影像。擷自PBS News hour影片

美國總統拜登表示，他與俄國總統普丁（Vladimir Putin）的首次峰會討論相當「正面」，但他也警告普丁，華府不會容忍對於美國民主的干預。

拜登周三（6月16日）與普丁在瑞士日內瓦拉格蘭奇別墅（Villa La Grange）舉行峰會，會後各自舉行記者會。

拜登說，他與普丁的會議良好正面。拜登表明，但美國「不會容忍侵犯我們民主主權或破壞我們民主選舉穩定的嘗試」。他告訴普丁，重要基礎建設是網路攻擊的「禁區」，不能碰觸。同時表示，他將經常關注基本人權議題，包括俄國異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）的處境。

普丁指出，兩人首場面對面會談具有建設性，俄美兩國大使將重返駐在國。雙方同意商討網路安全問題，但普丁表明，發生在俄國的多數網路攻擊來自美國。

拜登今年3月曾稱普丁是對政敵冷酷無情的「劊子手」，俄國政府立即將駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）召回莫斯科，並驅逐彼此的外交官，美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）在4月離開莫斯科。

兩位領導人在會談開始時與記者簡短會面，他們相互表示感謝，而美國和俄羅斯的媒體則相互推擠。

普丁說，「總統先生，我想感謝你提議今天會面。我知道你這次行程很長」。普丁補充說，「美國和俄羅斯的關係積累了很多問題，需要一個最高層的會晤。我希望我們的會晤將富有成效」。

拜登也回應說，「謝謝你，正像我在外面說的，我認為面對面會談總是更好的」。

兩位領導人在與主人、瑞士聯邦主席帕默林（Guy Parmelin）會面後，進入由總統和一名官員參加的「P+1」模式的首次會談階段。拜登由國務卿布林肯陪同，普丁由外長拉夫羅夫陪伴。雙方還各配一名翻譯。接著是「P+5」會談階段，美國和俄羅斯代表團，除總統外，各有5名官員參加。