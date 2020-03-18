勇奪2018世界合唱比賽民謠組金牌的寶來國中，也取得今年7月在比利時舉行的世界合唱團冠亞軍門票，雖然主辦單位宣布活動如期舉行，惟寶來國中今18日(三)表示無法成行參賽；羅慶璋校長表示「師生健康為重」已決定放棄2020年比利時世界合唱比賽。

六龜區寶來國中於2年前獲得2018世界合唱比賽公開賽民謠組金牌第一名，同時取得了冠軍賽的門票資格。為讓原鄉孩子有為國爭光的機會，兩年來備戰努力練習，持續練習亦是學生的重要活動。

羅慶璋校長表示，雖然2020年比利時世界合唱比賽主辦單位宣佈仍照常辦理，現正加強防疫，停止餐廳、酒吧、停課與相關運動賽事與表演活動到4月3日。

但是為提前安全整備，降低影響社區與參賽同學健康至最低程度，經與教育局、尼布恩協會、學校同仁與社區人士慎重考慮，審慎評估後，放棄參加進階比賽的機會，決定不參加此次在比利時舉行的2020世界合唱大賽。

羅慶璋校長說，此時配合國家防疫政策不赴國外參賽，係確保師生健康安全是最原則。至於是否參加另外的比賽，將考量全體社區與師生的健康為首，讓師生能健康與充滿信心的迎向未來。

高雄六龜寶來國中合唱團勇奪「2018世界合唱比賽」金牌！並獲得2020年比利時 世界合唱大賽冠軍賽資格，當時媒體廣泛報導。

前年7月20日凱旋歸國返鄉時，一手催生合唱團並擔任指導老師的高醫校友陳俊志醫師帶領學生在小港機場唱出布農族歡慶歌，感謝所有人幫助寶來國中合唱團出國參賽。六龜鄉親則在街道列隊迎接〈光榮返鄉〉。