臺灣只有一個敵人，相反的，中國卻有數不清的寃仇人。它邊界的許多國家，俄羅斯、印度、蒙古、日本、南髙麗全是中國的世代仇人。圖為印度派更多駐兵前往中印邊界。圖／擷自德國DW網路影片

這個蠻有名的問題已經浮在國際上好多年了，有人説「會」，有人說「不會」。現在美國民主黨將踏入白宮，更多的人説「會」。

全球正逢武漢病毒漫延、中國到處耀武揚威，每個國家、每個人的經濟都受到影響。我們來探看看，中國要出兵攻臺灣的可能率有多少。

記得我們在臺灣讀歷史課時，國民黨和共產黨的假信息告訴我們：蒙古自古是來中國的一部分；新疆也是中國的一部分；圖博更是不可分割的領土。國、共均以他們自己寫的歷史來解析自己的國土，不把別人的國家看在眼𥚃。

今天的國際社會都很清楚，臺灣只有一個敵人，相反的，中國卻有數不清的寃仇人。它邊界的許多國家，好大好強的俄羅斯、印度、蒙古、日本、南髙麗全是中國的世代仇人 。現正連遠程的美國、澳洲、歐盟、還有一些拉丁美洲的國家和非洲的國家，也都跟隊變成中國的敵人。不論中國的軍事、經濟、政治力量多麽龐大，它能抵擋這些「敵國」的總力量嗎？ 在研究政治學上，我們稱此為「國際上的外在影響」。

中國內部局勢無法掌控

那麼談到「本國的內在局勢」，更是中國無法掌握的命運。譬如圖博這個中國自稱的一省，大部分的西方國家均不承認圖博屬於中國。依據考古學家的記載，二萬一千年前就有人居住在圖博，慢慢地建立了圖博王國。 位於髙山深谷的喜瑪拉雅山脈，與外界完全隔離。一直到1950年，中國與達賴喇嘛簽訂和平條約後，中國違反國際公法，進軍侵占圖博，迫使達賴喇嘛逃往印度，成為在國際社會常常出現的人物。 使各國認識了圖博的重要性，也認識了中國的殘酷和貪心。

另外一個例子 。新疆原名東土耳其斯坦，住的是維吾爾族、土耳其人、蒙古人、來自歐亞的各族人、以及近代遷入的漢人 。新疆邊界相鄰蒙古、俄羅斯、印度、及歐亞各國。因此大部分的居民為回教徒和伊斯蘭教徒 ，守著中東的文化。中國就以新科技的手段，關他們在集中營裡，壓制他們、洗腦他們、滅絕他們。

內蒙古跟蒙古共和國一様，世世代代相傳的遊牧民旅，講蒙古話。提起蒙古話，我們都已明白秦始皇是講蒙古語的女眞人。最近中國共產政府要他們以滿州話 （即普通話）完全代替蒙古語。學校上課、教科書、政府機構、商業機構全部使用漢人的滿州話，閙得不僅反對聲音升髙，人民還上街抗議。

可見圖博、新疆、內蒙古，中國三個土地最大的省份都不滿中國政府。暗中試圖脫離中國共產黨的欺壓和迫害。倘若有機會，例如中國開火打臺灣，軍力集中在東岸，面對世界各國的攻擊，這三省的圖博人、維吾爾族人、蒙古人一定趁中國內虛外攻的時刻，站起來，吹出獨立的號角，加上鄰國的支持和鼓勵，中國能夠抵禦如此浩大的軍事衝突？這不是滿清帝國時代的八國聯軍，卻是現代史的百國聯軍。中國往何處去？

數一數如此嚴重的內憂外患，臨近如此緊急的無救境界，中國豈有膽量向臺灣開戰 ？



BBC關於新疆維吾爾再教育營報導。圖／擷自BBC中文網