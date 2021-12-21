今年（2021）學校秋季班8月開始，土木系、機械系、航空系必修的靜力課，安排在星期五，一星期一堂課，下午四點到八點，大學兼課十四年來，第一次星期五晚上有課，週末休息時間，延後了數個小時。由於新冠肺炎疫情稍有改善，這門重要的力學基礎課，被訂為要有些面對面的上課，來提高學習興趣和效果，一年多來的網路教學，腳步頓時停下。不但如此，學校特別規定，所有考試都要在教室舉行，為了避免學生不小心缺考，和他們約定兩星期到教室一次。因為南加州高速公路，下午兩點左右，就經常塞車，一點多先到學校，以免遲到，上課前，細讀三國演義，看精彩人生百態。12月17日學生考完期末考，學期正式結束，按照往年的慣例，應該是開始整理行李，準備回台灣渡假。奈何病毒仍囂張，台灣疫管嚴緊，兩星期的旅館隔離，簡短的假期吃不消，只好待在南加州。拜科技之賜，和家人隨時可以通電話，但是，兩年沒有回台灣，還是有點惆悵。

病毒傳染有危險

一年多來網路見

不回台灣面對面

難免惆悵加懷念

不論什麼樣的考試，對學生來說，都是個壓力，而期末考，一般份量較重，加上各科考試都在同一星期，所以壓力特別大，這個普天下的症狀，過來人皆知，有誰想過如何改善嗎？兩小時的期末考，近七十個學生陸續來到，時間過了大半後，怎麼算，就是少一個，有點焦慮，是否高速公路有意外，或臨時家中有事？萬一要補考，又要費番功夫，心底正納悶時，一個學生慌張地到來，說她車子開到了CSULA（加州州立大學洛杉磯校區）！因為出發前輸入GPS目的地，不小心把CSULB（加州州立大學長堤校區）打成CSULA，期末考壓力惹的禍？ 我有點茫然，怎麼開車到學校，連路都記不得，或是懶得記，要靠GPS來導航，莫非是新生代的生活？期末考隔天清晨，打開電子信箱，發現她昨天迷路時，也寄來了信件，告知迷路的情形，信中還提到她正在開車，估計到達學校的時間。哇，真的不一樣，GPS導航，開車時發電子郵件，希望不是邊開車邊打字，而是口語發訊。

考試壓力真難扛

誰有撇步來改善

開車上課靠導航

輸錯住址挺麻煩

開始休假，閒來無事，看完電子信箱，再看些網路新聞，關心太平洋兩岸的台灣人，不論美國國內，或是台灣國內，國家社會大小事，多少都會操心。美國國內，除了新冠肺炎疫情外，就是國會對元月6日暴動的調查，看了不是擔心，就是寒心，無助身心；而台灣國內，藝人的婚姻，女立委的被家暴，善變的花心，病態的狠心，有心或無心，看了都傷心；而台灣的中國國民黨，反政府專心，對中國偏心，愛台沒誠心，讓人不放心，還眛著良心，提出四大公投議題，幸虧無半條通過，否則本土台灣人，誰能不痛心。沉溺於政治新聞，久了之後有點麻痺，偶爾看到非政治的，也可來調劑身心降血壓。美國太空總署的太空望遠鏡，就是其中一項，在此分享。

這造價百億美元的望遠鏡，預定於聖誕前夕發射，將偵測銀河散出的紅外線，再用它來模擬，一百四十億年前誕生的宇宙，到底是何模樣，並解釋銀河如何形成，或如何演變成今日的狀態，甚至可以探索銀河的組成元素，尋找類似地球的星球。如果一切順利，不需要等太久，明年暑假就會有新資料，屆時可以大開眼界，帶給天文學界另一層次的突破，難怪許多天文學家，興奮地等待，而凡人眾生，如果對日漸膨脹的宇宙有興趣，也可以跟著看熱鬧。

政治新聞非兒戲

沉溺太久會麻痺

尖端科技花百億

探索宇宙大秘密

當我們抬頭遙望銀河星系，所看到的景象，已是二百二十萬年發生的，因為銀河的光，要二百二十萬年，才能傳達到地球！目前在太空的哈博（Hubble）望遠鏡，可以看到了一百三十四億年前的景象，根據天文學家的估算，那大概是宇宙三億歲時的長相，而這即將發射的太空望遠鏡（James Webb），將可以看到更幼齒的宇宙，大概是一億歲時的宇宙！ 一個銀河星系，已經讓人頭昏眼花，而所謂的宇宙，可能涵蓋百億甚至上兆個星系。談到宇宙，不論科學或宗教，目的不同，但都充滿迷樣，凡人難理解。而天文學家，最特別，腦袋天文，數字天文，超越眼耳鼻舌身，沈迷於浩瀚的太空，拋開塵世，忘卻煩惱，神仙似地逍遙過日，令人嚮往羡慕。如果宇宙的壽命，真的已有一百四十億年，長壽百歲的人生，又算什麼呢？說來簡單，寫來平凡，真的這樣嗎？請別見怪，科學抒情文，天花亂墜，不論天文對不對，台灣話總是讓人醉，來些吧。

政治社會本質亂

平凡人生濟麻煩

長壽百歲無簡單

天文一億是蘭杉（零頭）



詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope, JWST）18面鏡子中的其中6面正在進行溫度浸漬測試。圖／擷自維基百科，公有領域