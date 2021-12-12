醫學中心極擴大専科及次専科的推廣，很多新的儀器設備也都擴充。醫療體系主張小病在基層診所或區域醫院先診治，有進一步需要再轉診去進階治療機構的社會醫療保險原則。示意圖／Pixabay

最近回到過去在國外參與研究及敎學的醫學中心及附屬醫院，訪問舊的同事及朋友，聊一些有關醫學教育及附屬院的過去與現在。因為科技的進步、醫療診斷作業，因有先進的技術在影像技術的應用及其它生化、分子及基因學知識的應用，改變了診斷的精確及時效。再搭配因上述生化及生理的確定而研發出的藥物，更可正確的治療過去很難診治的疾病。

科技在電子業搭配研發出的技術，如達文西手臂的開刀，也改變了過去外科領域的診治，大幅降低外科手術的風險及治療，改變了治療的效果，也縮短住院的時間。因此引起了科技的開發及競賽來突顯在醫學領域上的地位及投資，臨床領域的培訓也越來越次専科化，或許也影響了醫學教育的「基本功」的傳授，學校更投資於新科技的基礎研究及開發。

附屬醫院的作業因為醫療系統分類更細，専科或次專科分得更細。各種不同専業病人的照顧模式也有點複雜。住院病人的照顧，由專責的Hospitalist（醫院整合醫學專科醫師）協調。醫學院的經營模式也跟過去不同。最近大醫院的經營模式因為有了「績效獎金」的制度，直接或間接也影響了傳統的醫病關係，而開展新的醫療科技技術及應用與服務就變得很重要。更特別的現象是，醫學中心除了教學，更注重研究開發。過去研究資源大多來自美國國家研究院(NIH)的資助，還有學術學會的基金等等。最近因爲基礎研究，也有很多的成果引用在開發應用上，附屬醫院的經營也多少受到醫療給付的公司影響，而會開展一些特殊的技術及儀器來展現特色，所附帶的經濟效益也多少影響學校的運作。

一般的醫學生自主性很高，基礎及臨床的課程自動學習的態度也很好，所以醫院的「執業名聲」會影響學生是否想要申請為受訓的埸所。執業聲望是建立在設備、精準、有創新的專家及設備等等，都會吸引醫學生畢業後進階訓練及就業，也因此促進良性循環，使好的醫學中心更進步。

台灣的醫學中心近年來積極擴大専科及次専科的推廣，很多新的儀器設備也都擴充。台灣算是比較小的地方，因醫學中心分佈密集，民衆求醫方便，因此病人直接去醫學中心求診的機率比外國高些。這種民眾方便在大醫院就醫及檢查和治療，也促成醫師集中在大醫院與增加科技的醫療及檢驗，也增加了醫療負擔。如此一來，增加了許多基層的醫療診所及地區醫療機構在經營上的困難，同時也有醫護人員召募上的困難。整體來說，這種結果改變了醫療體系主張小病在基層診所或區域醫院先診治，有進一步需要時再轉診去進階治療機構的社會醫療保險原則。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台