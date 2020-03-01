中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（1）日分析，武漢肺炎病例採檢忽陰忽陽，可能和採檢的部位範圍大小、後期病毒量減少有關。圖／擷自疾管署YouTube

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布，國內第40例武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）確診病例，為鑽石公主號返台旅客，之前經日方檢驗為陽性，住院治療痊癒後才返台，但回台採檢又驗出陽性，對此，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，可能和採檢的部位範圍大小、後期病毒量減少有關。

指揮中心表示，這名70多歲女性確診者當時已在日本治療痊癒，且2月25日2次採檢都是陰性，2月26日才搭機回台，且在機上以高規格防護，全程戴口罩，座位前後2排都沒有安排乘客，回台也有專人協助檢疫，並由救護車直接送往醫院隔離採檢。

指揮中心應變官莊人祥表示，該病例回台後1採是陰性，2採呈弱陽，3採為陽性，研判是病例體內還有病毒，但病毒量少，並非再度受到感染。

張上淳說明，以國內個案或國外報告來看，病例可能採檢陰性又跑出陽性，可能是採檢部位範圍大小、試紙有沒有黏到病毒等因素，也有可能是後期的身體病毒量減少，他說，該名鑽石公主號確診病例，回台後的第1次採檢是陰性，但抱持警覺，第2採在陰跟陽之間，第3採為陽性確診，但病毒量也很低。

張上淳說，世界及WHO(世界衛生組織)標準都是2採陰性、臨床症狀改善後就可解除隔離，但目前台灣採取相對嚴格的措施，須3採陰性才可解除隔離。

指揮官陳時中指出，武漢肺炎病毒大家了解不足，各國的病毒基因序列也都在變化，在醫療量能足夠下，要3次採檢陰性並經專家會診才能出院，未來將視醫療量能、專家意見等狀況隨時調整。