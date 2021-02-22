學歷史使人聰明，學法政使人思維精緻。從古今中外的歷史的考據，我們可以更加印證，任何國家的政治領導人或是成功的大企業家為政或經營大企業，其成功之道皆在於他們皆能提拔重用真正的人才，委以重任並提出卓越可行的福國利民的政策加以力行之，所謂得民者昌，失民者亡，而大道之行也，天下為公，選賢與能，使賢者在位，能者在職，乃是永遠得通之政策，兹謹以齊桓公重用其仇人管仲而成就其稱霸諸侯，楚漢之爭劉邦重用韓信、蕭何、張良，朱元璋的重用賢臣名將，德國俾斯麥的鐵血政策力行教育、科學、哲學政策，日本的明治維新時成功之施政，在在的皆可印證重用人才及推行良好之政策對國家之永續發展是何等之重大。

國家政府各機關施政如此而處在當今地球村的知識經濟來臨的e化大數據資訊發達處處講求競爭力的大環境中，無論是私人公司企業或是學術機構經營之道亦當如是，否則是很難跟上時代潮流趨势的。因為泰山不讓土壤故能成其大，河诲不擇細流就其深。筆者近期間重温戰國時代秦國李斯上陳秦王的諫逐客書之內容，亦深感當時戰國群雄中秦國之所以能從西方小國變成後來成為強盛的國家，其主要之因素及在於其能重用真正的人才為其國家效命所致。

海納百川有容乃大

而美國自開國以來即是實施其民族大熔爐政策，不分種族重膚色唯才是用，因而國力才得以强盛。以筆者個人求學授課經驗為例，早年就讀屏東師範學校（國立屏東大學）時代當時就有平地班與山地班（原住民班）的編班，但皆能受到學校當局一視同仁地加以尊重與培植。就讀台大法學院三研所（社科院國發所），而在獲得法學博士學位後又能獲得台大重用，在大學部及研究所開授法政專題課程卅多載之學術生涯，當中又培植我至中央警察大學担任校長機要、公關主任、世界警察博物館長等教授兼一級行政主管職務，在先後至美，日等國知名學府擔任客座學者後，又擔任崇右大學副校長，財法系主任及講座教授，榮譽講座教授等工作，像培植過我的母校或是公私機關企業集團（無論是在那裡求學或是任教之母校或是任職之企業集團或是公益商業總會等等），他們都具有海納百川，有容乃大的培植人才的理念，令筆者终身受益無窮，感恩不盡，山高水長，永銘心中。