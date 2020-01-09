食品行業，特別是肉類及乳製品部門，是僅次於化石燃料行業對氣候變化影響最大的行業。你不必為此成為一個素食者，但可以逐漸減少肉類攝入，從而成為一位通常吃素，偶爾也吃肉的「靈活素食主義者」。減少一半動物蛋白攝入量，你的飲食碳足跡就可以至少降低40%。圖／Pixabay

根據2017年《碳主要報告》，顯而易見，我們迫切需要進行大規模的系統性變革，這需要政府和業界的認同。自1988年以來，只有100家公司就承擔了全球70%以上的溫室氣體排放。而住宅能源消耗，僅占美國每年消耗的所有能源的 6%。

不要以為一個人感到無助，也無濟於事。從小事做起，會推動你走向大事。以身作則減輕氣候變化的影響，有點像社區對疫苗接種的責任。如果每個人都做的話，效果最好，但你能做的最多的，就是你的份額。然而，做你的份額，可能會產生連鎖反應。

我們不必再問氣候變化是否正在發生，或者人類是否是罪魁禍首。我們應該問的是：我自己能做什麼？你力所能及可以做什麼來幫助減緩地球的暖化？以下是我們的建議。

為了減緩地球氣候暖化，首要任務是使用再生能源。你日常所能及的行動，也會促進這種改變，比如減少駕車和坐飛機次數，並且改變你的飲食和購物消費習慣。就如放棄使用氫氟碳化物（HFCs，一種用於冰箱以及空調的化學物質），此類物質對大氣層的影響比二氧化碳嚴重9000倍。好消息是我們在這方面取得了全球性的進展，170個國家同意，在2019年開始逐步淘汰氫氟碳化物。

改變產業運營和補貼方式，聽上去不像是我個人能影響的。我真的可以起到作用嗎？你真的可以。專家認為，個人需要行使他們作為公民和消費者的權利，向政府以及大公司施壓，來推動必要的系統性改變。另一個方法就是從污染企業「撤資」，比如抵制投資化石燃料公司和投資高排放產業的銀行股票。

實際上，世界各地的風能、太陽能等再生能源的價格已變得越來越低。到2020年，太陽能、地熱、生物能、水力發電、陸地風力發電等最為常用的幾種再生能源的價格都將與化石燃料價格齊平或更低。太陽能現已成為拉丁美洲、亞洲、非洲許多家庭最便宜的電力來源。

改變消費習慣減少碳排量

改變我的飲食習慣有用嗎？事實上，食品行業，特別是肉類及乳製品部門，是僅次於化石燃料行業對氣候變化影響最大的行業。你不必為此成為一個素食者，但可以逐漸減少肉類攝入，從而成為一位通常吃素，偶爾也吃肉的「靈活素食主義者」。減少一半動物蛋白攝入量，你的飲食碳足跡就可以至少降低40%。

專家研究發現，一趟跨大西洋的往返航班，通常會排放約1.6噸二氧化碳，幾乎等於印度居民的年度人均排放量。這同時也突顯了在氣候變化上的不平等。儘管全球所有人都將受到氣候變化影響，經常乘機的人應盡量減少飛行。

我應該改變我的購物方式嗎？很有必要。因為我們購入的任何物品都有碳足跡，不是在其生產過程中產生，就是在其運輸途中產生。

如果只有我一個人少吃肉、少搭飛機，這能對現實產生多少影響呢？事實上，這不僅僅是你一個人在做。社會科學家發現當一個人持續性的向一個目標努力，其他人也會效仿。以下是四個例子：

美國的顧客被告知30%的美國人開始選擇少吃肉後，有兩倍的概率會選擇無肉午餐；當受訪者知道有人因為氣候變化而放棄乘搭飛機後，他們其中一半人表明會減少飛行次數；在加州，如果有家庭已經裝有太陽能板，同一街區的家庭安裝太陽能板的機率也較高；社區工作者如果家中已裝有太陽能板的話，他們說服他人安裝太陽能板的成功率會高62%。

從個人開始改變會帶動群體

別忘個人容易實現的目標、可輕易實現的目標之所謂七項「低垂的果實」（low-hanging fruit）生活方式調整：

不要坐在馬達空轉車裡；拔下不使用的插頭；用節能燈泡；輕鬆使用空調和暖氣；降低熱水器設置溫度；保持車輛維護，不要忘記輪胎壓力；記得換車的空氣過瀘器；成為更精明的消費者。

社會科學家認為，個人行為能影響他人，是因為我們會經常性地衡量同類的行為，並在意識與行為上作出相應的調整。當人們發現他們的鄰居已經在為保護環境作出諸如節能等行動時，他們會認為自己也應該重視可持續發展，有責任採取行動。