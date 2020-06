郝伯村過世後,很多報導都提到八二三戰役。

這幾天中國大陸的央視也推出10集金門砲戰的紀錄片。

讓我想到了一件事。

我的好友 Robert MacDougall 是美國的歷史學家。我們經常討論各樣的問題。去年他送我他寫的兩本有關美國歷史的書。其中最吸引我的就是有關近代史的一些篇章,尤其和台灣有關的部分。

在《Rant, Raves and Reflections of an American Historian 》一書中,根據已經解密的檔案,他談到八二三砲戰。當時的美國總統艾森豪,由於以前韓戰的談判經驗,知道只有談沒有用。所以他很快的經由他們既有的連絡管道,向中國警告,如果不停戰,美國將使用核子武器。在此同時,美國人故意讓中國當局知道美國已運送核子武器至台灣。很快的,中國人就退讓了。沒有多久,中國就讓大家很意外的宣布「單打雙不打」的變相停火。

美揚言動用核武 八二三砲戰停火

艾森豪本人也親筆寫下這件事的經過,包括在他的回憶錄中。

當然,為了替中國人留面子,美國人從來沒有公開說,中國人是嚇破了膽才停火的。

也許這件事刺激了後來毛澤東「寧要原子,不要褲子」的政策,大力發展核武。

非常奇怪的,住在台灣的人,好像沒有人知道這一段的歷史。一直到這幾年,我才知道台南一直藏有美國的核武器,到了台美斷交後才搬走。

更加怪異的是,不管是台灣或中國,從没有人提到美國人恐嚇中國人及中國人退讓的事。

我對八二三戰役的最大結論就是:中國人如果碰到有人的拳頭比他們的大時,會很快龜縮。然後就阿Q式的精神勝利宣傳一番。