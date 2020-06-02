八二三砲戰爆發後，當時的美國總統艾森豪，經由連絡管道向中國警告，如果不停戰，美國將使用核子武器。圖為1960年6月18日艾森豪總統（車上左1）訪台，國民黨政府動員50萬民眾，夾道歡迎。圖／Public Domain

郝伯村過世後，很多報導都提到八二三戰役。

這幾天中國大陸的央視也推出10集金門砲戰的紀錄片。

讓我想到了一件事。

我的好友 Robert MacDougall 是美國的歷史學家。我們經常討論各樣的問題。去年他送我他寫的兩本有關美國歷史的書。其中最吸引我的就是有關近代史的一些篇章，尤其和台灣有關的部分。

在《Rant, Raves and Reflections of an American Historian 》一書中，根據已經解密的檔案，他談到八二三砲戰。當時的美國總統艾森豪，由於以前韓戰的談判經驗，知道只有談沒有用。所以他很快的經由他們既有的連絡管道，向中國警告，如果不停戰，美國將使用核子武器。在此同時，美國人故意讓中國當局知道美國已運送核子武器至台灣。很快的，中國人就退讓了。沒有多久，中國就讓大家很意外的宣布「單打雙不打」的變相停火。

美揚言動用核武 八二三砲戰停火

艾森豪本人也親筆寫下這件事的經過，包括在他的回憶錄中。

當然，為了替中國人留面子，美國人從來沒有公開說，中國人是嚇破了膽才停火的。

也許這件事刺激了後來毛澤東「寧要原子，不要褲子」的政策，大力發展核武。

非常奇怪的，住在台灣的人，好像沒有人知道這一段的歷史。一直到這幾年，我才知道台南一直藏有美國的核武器，到了台美斷交後才搬走。

更加怪異的是，不管是台灣或中國，從没有人提到美國人恐嚇中國人及中國人退讓的事。

我對八二三戰役的最大結論就是：中國人如果碰到有人的拳頭比他們的大時，會很快龜縮。然後就阿Q式的精神勝利宣傳一番。