2020台灣大選，對習近平而言是一場大震撼，對所謂台灣台派，更是大海嘯，阿扁領軍「一邊一國」，只拿到14萬票，喜樂島情況更糟，弄到施正鋒教授好幾天閉門謝客，1月20日，前台藝大校長楊其文已經宣布解散「一邊一國」，另外被海嘯沖垮更多台派小黨，包括維新黨，台澎黨，台聯黨，恐怕也會相繼走入歷史，選前，《民報》多次呼籲台派小黨，如果沒有團結，最終就是被時代浪潮打敗，果不其然，下場就是如此，統派黨也好不到哪裡，統促黨老大陷入司法風暴，新黨也考慮解散，親民黨直接下架，最難堪的，居然是努力為親民黨拉票的郭董，郭董應該理解政治比商場複雜萬倍。

為何支持台獨民意有50%，但是，卻無法真實反映，這就是台灣社會的弔詭，說穿了在中共武力威脅下，台灣人尚無法拿出勇氣，直接和中國對槓，所以「正名制憲」，走向新而獨立的國家，只能喊一喊，不能公開操作，因此小英「維持現狀」，還是變成台灣社會大多數，誠如小英對習近平喊話，維持現狀是對中國最大的善意，現在，台灣國家名號是中華民國台灣，既不得罪中國人，也不得罪台灣人。

選後，台灣民意基金會民調在1月20號出爐，也為這個農曆年尾做了總結，支持小英來到57%，支持蘇院長來到56%，這是空前的紀錄，台灣人和民進黨蜜月期，已經展開，至於可以維持多久，就要看執政黨表現了，選前，行政院很多作為，果斷，正確，為執政黨加分不少，所以，520之後，老蘇「衝衝衝」，應該可以繼續留在行政院，去年，老蘇抵抗了豬瘟，拿到不少農民票，現在則要看他是否可以抵擋新SARS侵台，更多的考驗向新政府襲來，所以，人民選了民進黨，否則，國民黨上台，加緊靠近中國，豬瘟和新SARS，恐怕都擋不住，這是很現實的問題。

「維持現狀」小英勝選關鍵

台灣民意基金會分析小英勝選的最大因素，就是搶佔「維持現狀」地位，現在，多數的台灣人希望和中國維持一種感覺有點靠近，又有點離開的距離，對待自己的國家也是一樣，有點台味，加上有點中國味，中華民國台灣國，簡稱就是「中國台灣國」，就算國際上仍然無法承認，但是自己爽，其他國家也很爽，台灣人期待，對待中共有時候要說重話，有時候要閉嘴，小英做到了，而這一點，正好是國民黨的失敗主因。

根據台灣民意基金會的民調，選後，認為小英搞台獨者下降了29.2%，認為小英是「中華民國派」增加了42.7%，從數字來看，中間選民認為小英真正在維護中華民國，反而，國民黨的「一中各表」，被習近平打臉之後，就算把國旗搖斷，每天穿著國旗裝睡覺，還是無法擺脫親中的疑雲，所以，老韓敗了。

2018年，紅色媒體拱出一個政治天才，國民黨內菁英，一時之間全部投降，因為憑良心說，國民黨的政客，從來沒有任何一個人，可以如此風光，好像「救世主」般，被人崇拜，但是，誠如我過去專欄所分析，「人造的神不會持久」，以客觀的社會科學來看，民粹動員力量可以維持一年以上，已經相當不易，以簡單的故事作比擬，如果耶穌沒有辦法使瞎子重新看見，無法使跛子走路，請問有信徒會跟隨後面聽耶穌講經嗎？人造神想要保鮮，讓崇拜延續，唯一的保鮮膜，就是兌現支票，可惜，老韓做不到，高雄既沒有發財，也沒有愛情摩天輪，沒賽車，也沒賽馬，最近，兩名穿著國旗裝，帶國旗帽的韓粉，每天守候市政府，要求老韓針對開票當天，落跑吃火鍋，丟下傷心痛哭的韓粉給個說法，老韓頭痛無法面對，這位楊小姐宣稱，選前她向人借貸20萬，捐給老韓，鞍前馬後，每場造勢必到，比追星族還熱情，現在，這種人紛紛跳出來，老韓跌下神壇後，災難才剛要開始，這已經不是好好幹好市長可以解決的，追星族追到一肚子火氣，後來演變成丟屎丟糞的故事，這種新聞也不會太少，問題不是星星本身，而是追星者太用力，所以老韓說，政治太熱，並不是好事，可惜此話來的太慢。

台灣就是如此，四年熱一次，因為，人民慢慢知道，政治關係自己的生命和財產，這一次，民進黨贏了，下一次，恐怕還是一樣很熱。

我比較擔心的是，國民黨選後陷入路線大辯論，還要面對丐幫處境，說真的，擔任最大反對黨，也是有心無力，於是，我對失敗的台派有一個呼籲，現在的台派應該是扮演最大反對黨時候了，否則，讓民進黨一黨獨大下去，對民主台灣不會是好事。