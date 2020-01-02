國民黨總統候選人韓國瑜在總統辯論會上抨擊大眾媒體，引發爭議。政治人物接受大眾媒體批評監督，天經地義理所當然，但是愈來愈多政治人物與大眾媒體針鋒相對，政治人物對大眾媒體不假辭色，彼此互相抨擊。

美國總統川普即是顯例，媒體人出身的英國首相強生也不遑多讓。隣近的菲律賓總統杜蒂那亦是如此。政治傳播對於政治人物與大眾媒體的討論，不勝枚舉，可是大衆傳播的多樣化，非典型政治人物的崛起，雙方的互動模式，不一而足。韓國瑜係非典型政治人物，台灣的大眾媒體與先進國家相似，隨著國家的政治環境、科學技術發達，有了質量改變。

大眾媒體號稱第4權，與政府的行政、立法、司法3權並立，也是唯一的非公權力。民主國家保障言論、新聞等自由，藉由這些自由權監督制衡政府的公權力。政府3權分立，相互制衡之餘，人民的力量除了透過平時政治參與及選舉投票表達之外，大眾媒體為民喉舌，反映民意，所謂第4權理由在此。

再者民主政治奠基民意政治，人民充份資訊掌握，才能有理性的民意政治。大眾媒體扮演提供資訊的角色，被視為民主政治運作，不可或缺的一環。不少大眾媒體及工作者，以此自許，保障新聞自由，成為民主國家的重要指標之一。

新聞自由是民主國家重要指標

台灣與多數民主先進國家、新興民主國家大同小異，新聞自由隨著民主發展茁壯，若干大衆媒體在民主化過程，扮演啓蒙、催生角色。大眾媒體的型態被視為反映科技發展的指標之一。傳統社會隨著文字印刷媒體（包括雜誌、報紙），收音機、電視，網路、衞星、語音、圖片傳輸等，不斷地改變。特別是近數十年,以廣播、電視、報紙、雜誌為主的大衆媒體，受到網路發展影響深遠。

政治人物不論在朝的掌權者，或是在野黨，起碼的政治風範，開放胸襟，接受各類型大衆媒體的批評指教，係維護民主政治的條件。特別是執政者不得損害言論自由、新聞自由等。台灣黨政軍退出媒體，代表另一新的里程碑，目前受到矚目的政府部門置入行銷，是否不當提供經費，支持網軍抨擊不同政黨及政治人物。主要在野黨及政治人物，也宜謹言慎行，與大眾媒體互動關係，不逾越常軌。

但是，大衆媒體的量變質變，以及政治變遷，政治人物與大眾媒體的互動，衍生一些問題。政治人物既然是公衆人物，必然是大衆媒體報導焦點。擁有政治影響力的政治人物，一言一行透明化，大眾媒體爭相報導，不言而喻。只是大衆媒體有基本倫理規範，報導、評論清楚區分，忠實報導，評論亦在一定範圍，雖然有不同立場想法。大眾媒體在自由競爭市場，由消費者決定良否，往昔政治人物即使不悅，甚少與媒體公開對峙。

傳播理論對於大衆媒體的角色、功能、倫理，討論汗牛充棟。包括美國等西方國家，資本市場的調整，大衆媒體經營者的改變，所形成的現象，如何因應，值得深思。台灣同樣面臨類似問題，加上台灣面臨中國大陸的威脅利誘，朝野兩大政黨缺乏協商政治文化，統獨議題等。大眾媒體或多或少成為部分縮影，政治人物與部分大衆媒體的失和對峙，也就可以理解。