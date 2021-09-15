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每日國際焦點

歐盟尋求與日、韓、星建立新數位合作夥伴關係，以及與台灣建立更緊密投資與貿易關係，建立亞太影響力，以抗衡中國。

沙烏地阿拉伯與以色列接觸尋求購買以色列製飛彈防禦系統。美國愛國者飛彈部隊將撤離沙國，沙國四出尋求替代方案，以色列之外，也包括中、俄。

馬利政變軍政府試圖雇用俄國傭兵，法國積極阻止。

以色列航太工業推出新的半自動軍用無人載具車REX MKII，內建2挺機關槍、攝影機及感測器。

日本

日經平均指數漲升到泡沫經濟年代指數。

南韓

三星、LG提訴聲稱Google強迫要求使用Android系統，南韓公平會判罰款Google 2704億韓圜。

北韓

試射巡弋飛彈後，日、美、南韓核談判代表於東京會議討論因應措施。

中國

因中國制裁英國國會議員，英國國會禁止中國駐英大使進入參與國會活動。

印度

研究顯示施打阿斯特捷利康印度版本疫苗Covishield第一劑4個月後，抗體明顯下降。

德勤調查顯示44%美、英、日、星企業人士有意投資印度，國際投資信心仍高。

印尼

軍方遭指控於西巴布亞省與反抗軍交伙食燒毀學校與醫院。

菲律賓

總統杜特蒂下令內閣官員要經他允許才能出席參議院調查聽證，反對派抨擊干預國會調查權。

馬來西亞

尋求議會同意增加450億令吉(108億美元)防疫預算，為此尋求提高舉債上限自60%GDP升至65%。

新加坡

央行與印度央行同意在2022年7月連結新加坡支付服務PayNow與印度統一支付界面。

越南

預定於2022年開始進口液化天然氣，預估2025年需求將達500萬公噸，2030年1000萬公噸，2035年1500萬公噸。

緬甸

翁山蘇姬回到法庭但仍有暈眩狀況。

阿富汗

傳言塔利班前領袖、現副總理Mullah Abdul Ghani Baradar在內部衝突中身亡，塔利班否認。

歐盟

尋求與日、韓、星建立新數位合作夥伴關係，以及與台灣建立更緊密投資與貿易關係，建立亞太影響力，以抗衡中國。

英國

將對50歲以上以及高風險者施打第三劑追加疫苗。

首相強生之母Charlotte Johnson Wahl過世。

衛生部長表示取消與法國Valneva疫苗合約，是因為顯然Valneva疫苗不會獲得英國核准通過。

開始巨石陣修復工作。

法國

南法加爾省大雨暴洪1人失蹤。

德國

警方逮捕德國伊朗雙重國籍人士，涉嫌出口用於伊朗核設施與飛彈計畫零件。

俄羅斯

法庭因不刪除俄國政府認定為非法的內容，罰款Facebook、Twitter。

瑞士

舉辦東南歐永續科技國際研究所10國會議，推動核子醫學研究，預計2029年治療首為病人。為瑞士科技外交的一部分。

義大利

21日將加入歐盟單一單日電力交易市場。

財經警察破解光榮會通信密碼，400警力全國掃蕩光榮會古科鹼走私網。

西班牙

批發電價來到每度電0.1728歐元，為壓低電價，將電稅砍至歐盟下限的0.5%，並規定天然氣價格上限等措施，打算擠壓能源公司26億歐元利潤分配給消費者。

挪威

國會大選執政聯盟落敗，保守派首相Erna Solberg將下台，結束挪威罕見的保守派8年執政。

美國

嬌生表示其伊波拉疫苗施打二劑21天後，在98%受試者身上都產生抗體，免疫反應在成人可持續2年。

加拿大

7月製造業營收回跌1.5%。

墨西哥

聖路易斯波托西州發生武裝暴徒入侵旅館綁架20名外籍人士，大多為海地、委內瑞拉人。

巴西

日本軟銀再創立30億美元資金投資拉丁美洲巴西、墨西哥等國。軟銀第一個50億美元拉美基金，已投資35億美元于48家公司，如今預估價值69億美元。

沙烏地阿拉伯禁止進口巴西牛肉。

阿根廷

8月通膨將至2.5%。

智利

薩爾塔省等地，正建立物流節點、道路、減稅、減少管制，吸引鋰礦開發投資。

尼加拉瓜

墨西哥將贈予疫苗給尼國。

以色列

以色列航太工業推出新的半自動軍用無人載具車REX MKII，內建2挺機關槍、攝影機及感測器。

沙烏地阿拉伯

與以色列接觸尋求購買以色列製飛彈防禦系統。美國愛國者飛彈部隊將撤離沙國，沙國四出尋求替代方案，以色列之外，也包括中、俄。

阿拉伯聯合大公國

雇用3名美國前情報人員傭兵駭客，協助設計與佈署駭客工具，駭客反阿聯人權紀錄的美國公民的「烏鴉計畫」，3人遭美國起訴，同意付出罰款16.85億美元罰款，以及與FBI完全配合，以避免受審。

埃及

美國計畫於原訂3億美元軍事援助中凍結1.3億美元，施壓埃及改善人權。

敘利亞

總統阿薩德訪俄，普丁接見，抨擊敘利亞最大問題就是美國、土耳其未經聯合國就非法出兵。

阿爾及利亞

計畫增加投資油氣設施，較2021年的74億美元增加26億美元，2022年總投資將達100億美元，提升年產能890萬噸油當量。

總統Abdelmadjid Tebboune與沙烏地阿拉伯外長 Faisal bin Farhan Al Saud討論OPEC及區域問題。

幾內亞

政變軍開始與政界、宗教界、商界洽談組成過渡政府。

奈及利亞

總統 Muhammadu Buhari要求參議院借外債40億美元。貸款對象包括瑞士信貸、渣打銀行。

蘇丹

通貨膨脹率從7月的422.78%將至8月為387.56%。

馬利

政變軍政府試圖雇用俄國墉兵，法國積極阻止。

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