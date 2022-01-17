石川說：「做節目要做到連自己也會感動，這樣別人怎會不感動」、「每個人都有機會去創造自己的價值」、「你如果自己不欣賞自己，你想聽眾怎會欣賞你」…

前身為財團法人「國家電影中心」及「國家電影資料館」的「國家電影及視聽文化中心」1月7日開幕！蔡英文總統致詞期許在升級為行政法人、啟用新場館之後，更要大步向前邁進，把典藏、研究、策展的範圍，逐漸從電影擴及到電視和廣播領域….

走過、見證台灣廣播史，歷經台語被打壓，仍堅持傳送「台灣尚水的聲音」被稱「廣播教父」的石川日前在總部年度主持人大會中有感提及說，未來在國家殿堂國家電影視聽文化中心，就會聽到我的聲音。他勉勵與會主持人不要妄自菲薄、做節目要認真，每個人都有機會去創造自己的價值。

石川傳媒《微微笑廣播網》太陽連線週日節目的新聞熱度、社群網路聲量急速竄升，備受各界關注。文化部長李永得日前上節目與談並參訪後，文化部同仁隨即要求提供石川過去所錄的廣播帶要典藏收錄在「國家電影及視聽文化中心」。石川欣慰地說，咱台語的「物件」可以在國家殿堂，讓民眾聽到，可以聽到咱台語之美和所蘊含本土文化豐富內容；只要聽到，整個會對台語、台灣話、台灣文化與台灣的美將會完全改觀。

石川並以自己常回顧自己過去所做節目如「心情故事」自己聽後都深覺很感動為例，他指其自己每次聽後都會「不自禁流眼淚」勉勵所有主持人：「做物件要做到連自己也會感動，這樣別人怎會不感動」如文化部官員聽「心情故事」後也說，尚讚！

「你如果自己不欣賞自己，你想聽眾怎會欣賞你。」石川並說，做節目不要想說，應付時間。尤其，要做出特色。他向台下主持人說，受到媒體、網路這麼關注。有這麼多長官直屬單位對咱關心，咱自己更應該要努力。不要讓人失望，大家應該更加認真努力、求進步、精益求精，尤其，不能滿足於現況而有所停頓，這是我對大家最大的期待。再次感謝大家也向大家拜個早年、身體健康，大家越來越好、大家互相期待(勉)，謝謝！(代續)