新聞標題【民報】【影音】「稻穗飽、水果甜」黃西田「快樂的作田兄」看見美好台灣！大地農情
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【影音】「稻穗飽、水果甜」黃西田「快樂的作田兄」看見美好台灣！大地農情

 2021-06-12 16:46
石川集團番薯台總監、台語國寶藝人黃西田為當前仍活躍在影視圈的本土藝人，其製作節目深入農業地帶，走遍台灣農村鄉間「上山下海」推廣代言全國農漁產作物，看見台灣農產作物的進步與美好！(圖/陳靜子)
石川集團番薯台總監、台語國寶藝人黃西田為當前仍活躍在影視圈的本土藝人，其製作節目深入農業地帶，走遍台灣農村鄉間「上山下海」推廣代言全國農漁產作物，看見台灣農產作物的進步與美好！(圖/陳靜子)

台灣四面環海，在3.6萬平方公里的國土面積上，分布268座海拔3,000公尺以上高峰，台灣是「海洋國家」，也是全世界具高山密度最高的「島嶼國家」，也因地處亞熱帶，國土地理與氣候環境隨著海拔高度變化差異，而蘊育大地具有熱帶、亞熱帶、溫帶、寒帶等多樣而豐富的農產作物。

石川集團番薯台總監、台語國寶藝人黃西田多年前曾演唱一首「快樂的作田兄」詮釋台灣大地農情，該曲收錄在農委會官網「休閒與生活」的多媒體語音，當前上網農委會官網就能聽到該曲。

當前武漢肺炎新冠病毒肆虐，疫情嚴峻，防疫期間「宅在家」全民盡量減少外出，各級政府與農漁會連同民間業界紛紛推出「蔬果箱」。台灣農產蔬果透過電商網購宅配產地直銷，既解決農產品銷售問題，也降低消費者群聚接觸的染疫風險。

21世紀是知識經濟時代，台灣農產隨時代趨勢精緻發展有成。台灣田庄傳統樸實的精神，美麗大地種著希望的種子，就如黃西田演唱該曲的一句：這是祖先的智慧開花結籽出頭天！

「稻穗飽、水果甜；作田兄、笑微微！台灣打拼靠自己！」草地狀元黃西田唱出充滿台灣本土水牛精神的大地農情。

「快樂的作田兄(大地農情)」詞曲為尹順隆，黃西田演唱。收錄在農委會官網「休閒與生活」多媒體語音，發布日期100-4-20。惟上網搜尋該曲從未見聞媒體報導，草地狀元黃西田為當前仍活躍在影視圈的本土藝人，其製作節目深入農業地帶，民報影音獨家黃西田演唱「快樂的作田兄(大地農情)」並全方位收錄他走遍台灣農村鄉間「上山下海」推廣代言全國農漁產作物的照片圖檔看見台灣農產作物的進步與美好照片也有其女兒黃露瑤參與的身影

「快樂的作田兄(大地農情)」作詞 作曲/ 尹順隆  演唱 / 黃西田

快樂田庄春花開 陳雷叫醒是驚蟄

山神土地來保庇 平安福氣滿滿是

風吹汗流瀺瀺滴 種著希望的種子

這是祖先的智慧 開花結籽出頭天

在地農業新科技 觀光休閒唱歌詩

鄉土親切重情義 天然環保是有機

稻穗飽 水果甜 作田兄 笑微微

台灣打拼靠自己 家家豐收大團圓

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https://www.peoplenews.tw/news/fbb1042e-25ec-4bbd-8ac7-baa15956c81d

https://www.peoplenews.tw/news/81e7e29a-8b8d-4291-942e-3a9801496944

 

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