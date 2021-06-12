石川集團番薯台總監、台語國寶藝人黃西田為當前仍活躍在影視圈的本土藝人，其製作節目深入農業地帶，走遍台灣農村鄉間「上山下海」推廣代言全國農漁產作物，看見台灣農產作物的進步與美好！(圖/陳靜子)

台灣四面環海，在3.6萬平方公里的國土面積上，分布268座海拔3,000公尺以上高峰，台灣是「海洋國家」，也是全世界具高山密度最高的「島嶼國家」，也因地處亞熱帶，國土地理與氣候環境隨著海拔高度變化差異，而蘊育大地具有熱帶、亞熱帶、溫帶、寒帶等多樣而豐富的農產作物。

石川集團番薯台總監、台語國寶藝人黃西田多年前曾演唱一首「快樂的作田兄」詮釋台灣大地農情，該曲收錄在農委會官網「休閒與生活」的多媒體語音，當前上網農委會官網就能聽到該曲。

當前武漢肺炎新冠病毒肆虐，疫情嚴峻，防疫期間「宅在家」全民盡量減少外出，各級政府與農漁會連同民間業界紛紛推出「蔬果箱」。台灣農產蔬果透過電商網購宅配產地直銷，既解決農產品銷售問題，也降低消費者群聚接觸的染疫風險。

21世紀是知識經濟時代，台灣農產隨時代趨勢精緻發展有成。台灣田庄傳統樸實的精神，美麗大地種著希望的種子，就如黃西田演唱該曲的一句：這是祖先的智慧開花結籽出頭天！

「稻穗飽、水果甜；作田兄、笑微微！台灣打拼靠自己！」草地狀元黃西田唱出充滿台灣本土水牛精神的大地農情。

「快樂的作田兄(大地農情)」詞曲為尹順隆，黃西田演唱。收錄在農委會官網「休閒與生活」多媒體語音，發布日期100-4-20。惟上網搜尋該曲從未見聞媒體報導，草地狀元黃西田為當前仍活躍在影視圈的本土藝人，其製作節目深入農業地帶，民報影音獨家黃西田演唱「快樂的作田兄(大地農情)」並全方位收錄他走遍台灣農村鄉間「上山下海」推廣代言全國農漁產作物的照片圖檔，看見台灣農產作物的進步與美好！照片也有其女兒黃露瑤參與的身影。

※「快樂的作田兄(大地農情)」作詞 作曲/ 尹順隆 演唱 / 黃西田

快樂田庄春花開 陳雷叫醒是驚蟄

山神土地來保庇 平安福氣滿滿是

風吹汗流瀺瀺滴 種著希望的種子

這是祖先的智慧 開花結籽出頭天

在地農業新科技 觀光休閒唱歌詩

鄉土親切重情義 天然環保是有機

稻穗飽 水果甜 作田兄 笑微微

台灣打拼靠自己 家家豐收大團圓

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