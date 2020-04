整個非洲的城市社區,醫療設施往往人滿為患,人手不足,而在農村地區,人們更難以獲得醫療服務。Taiwan can help, Taiwan is helping. 那麼,物資不要老往強國送,應該去援助非洲最窮的國家。「我實在告訴你們,這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上,就是做在我身上了。」( 馬太福音25:40 ) 圖/取自WHO推特

全球超過300萬人感染了COVID-19病毒,20多萬人死於該病。世界人口的三分之一處於禁閉狀態。全球的新聞幾乎都被新冠疫情淹沒,不論是病毒的檢測、疫苗的開發、治療藥物的發明、防疫政策,包括封城、隔離、社交距離等等,大家都耳熟能詳,並且身處其中的每一件事,都是從「大國」的思維出發。

世界上最先進的經濟體努力重新調整國家和民營機構的能力,以滿足對醫療服務日益增長的需求。The Lancet醫學期刊在五月一日即將出版的社論 < Decolonising COVID-19 > ( 殖民化中的新冠 ) 呼籲大家,我們的關注點應該轉移到那些沒有正式的社會安全網或需要大量支持挹注經濟能力的低收入弱小國家。聯合國非洲經濟委員會執行秘書維拉·桑威(Vera Songwe)對全球的新冠對策表示失望,並提醒人們:「如果我們當中有人感染了病毒,我們所有人都感染了該病毒。」( If one of us has the virus – all of us have it. )

全球衛生模式是基於大國設計的

根據估計,低收入和中等收入國家的收入將損失2200億美元,非洲幾乎所有工作機會中的一半可能會流失。再加上潛在的健康影響,可能會帶來災難性的後果。4月在《柳葉刀全球衛生》上發表的評論發現,如在歐洲看到的那樣,西非病例的迅速增加可能很快使脆弱的衛生系統不堪重負,這裡的衛生系統通常每萬人口中只有不到5張病床。國際社會匯集的資源,不僅應該支持這些國家的公共衛生對策,還應該防止最貧窮國家的經濟崩潰。

但是,隨著許多邊界封閉,富裕國家越來越多地向內看,令人想起了不對稱的權力結構,這些權力結構仍然在全球主要的高收入國家的全球衛生與發展概念中占主導地位,最貧窮的國家面臨的危險依然籠罩在黑暗中。傳統大國將重心轉移到了國內絕大多數問題上。約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(JHSPH)的莎拉·達格利甚(Sarah Dalglish)在寫給Lancet的一封信中說道,「全球衛生模式主要基於美國、英國和其他富裕國家的技術援助和能力建設,這些國家的反應一直是硬化的,充其量只是拖延了。」

醫學,經濟學和政治的「殖民化」仍然存在

科學界對治療COVID-19的呼籲作出了強烈反應,吉利德的實驗性抗病毒藥物瑞姆昔韋將於五月發布首批結果。但是,兩名法國醫生對現場電視討論在歐洲和澳大利亞進行的COVID-19試驗發表的評論提出了強烈反對,他說研究應首先在非洲進行,「那裡沒有口罩,沒有治療」,理由就像我們選擇在妓女身上進行了一些有關艾滋病的研究,「因為我們知道她們受到了極大的感染,並且無法自我保護」。 (because we know that they are highly exposed and that they do not protect themselves.)

非洲是殖民主義的餘孽特別重的大陸。不因人廢言地,世界衛生組織新聞發布會總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說:「非洲不能也不會成為任何疫苗的試驗場……殖民思想的宿醉必須停止。」(The hangover from a colonial mentality has to stop.) 領土殖民主義可能早就結束了,但是這次當代全球健康危機可以提醒人們,醫學、經濟學和政治的「殖民化」仍然存在。我們必須以互惠和尊重的價值觀的新思維來代替它們。

非洲對即將到來的風暴毫無準備

隨著Covid-19大流行席捲全球,造成成千上萬人死亡和大規模經濟中斷,到目前為止,非洲正在盡很大程度上避免使自己像使中國、美國和歐洲陷入混亂的那種衝擊。截至4月13日,非洲大陸確診病例約14,000,非洲的確診人數並沒有引起非洲人的寬慰或自滿,而將它視為烏雲密布之前的小風雨。儘管新冠的到來速​​度比其他地區緩慢,但風暴仍在形成中,非洲12億人口正面臨巨大風險。

大多數非洲國家仍然為即將到來的風暴毫無準備。例如,肯尼亞的5000萬人口只有200張重症監護病床。相比之下,美國每10萬人有34張床。在整個非洲的城市社區,醫療設施往往人滿為患,人手不足,而在農村地區,道路不暢和交通不可靠使人們難以獲得醫療服務。幾乎每個國家都嚴重缺乏先進的醫療保健。

古老的「經驗」使政府意識到了危險

但是障礙不僅僅限於對病人的照料和治療。在許多社區中,人們生活在擁擠的地方,這使得作為重要的預防策略的社會隔離變得更加困難。數百萬人無法獲得乾淨的自來水,這使得經常洗手幾乎是不可能的。除了這些問題之外,冬天快到了南半球,即非洲大部分地區的所在地,一些專家擔心,更乾燥,更冷的天氣可能會增加病毒活性。

面對流行病對非洲人來說並不陌生,他們古老的「經驗」可能被證明是一種「優勢」。世代相傳對傳染病作出的反應,使政府和社區意識到了危險,並意識到需要採取迅速、積極的措施來挽救生命。過去許多非洲國家已經從先前的全球倡議中受益,這些倡議旨在加強衛生系統以應對艾滋病毒、瘧疾、結核病和埃博拉病毒。此外,非洲疾病控制中心加快了工作,以增強非洲大陸的診斷和監測能力。結果,衛生基礎設施比以前沒有那麼脆弱。

當然,最大的優勢是時間。國家元首、衛生部、醫院、診所和社區衛生組織正在立即採取行動。在大流行開始蔓延之際,一些國家大力開展了遏制工作,包括識別、評估和隔離疑似病例的人,並與每個感染者保持密切聯繫。一些財政比較好過的國家也正在動員虛擬學習網絡,以向衛生和社區工作者傳播信息。從安哥拉到新巴威,各國政府都採取了緩解措施,包括關閉邊界,關閉市場,中止內部飛行以及對社交聚會實行限製或完全禁止。

不要幻想非洲可以獨自應對新冠威脅

但是,儘管進行了這些密集的準備工作,但我們不應該幻想非洲可以獨自應對這一威脅。面對新冠大流行,全球的支持至關重要,現在是採取行動的時候了。在未來幾週內,即使世界各國面對自己的流行病,也應採取具體步驟,協助非洲保持領先地位。這些步驟可能包括捐贈冠狀病毒檢測試劑盒,個人防護設備,呼吸機和其他生命支持設備,或者至少確保非洲國家不會將這些商品的價格排除在市場之外。迫切需要即時的新冠監視系統和調查以確定流行病的範圍並就如何應對做出決策的信息提供支持。還需要資金和技術支持來開展全國宣傳運動,以促進安全行為,並消除通常被認為是造成該流行病的人們的被污名化。在行動受限制的時期,將需要為弱勢群體,特別是窮人和從事非正規經濟活動的人們提供支持。

Taiwan can help, Taiwan is helping. 那麼,物資不要老往強國送

最後,至關重要的是,不要將資源和注意力從該大陸對其他傳染病(如艾滋病毒,結核病和瘧疾)的持續威脅中轉移。在人員流動受限的時期將需要得到支持。因為這些疾病並沒有遠離非洲。當艾滋病毒像野火一樣在非洲大陸蔓延時,世界動員了數十年的對策。流行病根除後,成千上萬人受到感染,數百萬人死亡,這種情況一直持續到今天。流行病無國界,如果新的流行病繼續在其他國家蔓延,則在任何一個國家控制該流行病的成功將受到限制。今天,我們有機會避免重蹈覆轍。非洲人正在盡自己的一份力量。現在是我們做該做的事情的時候了。Taiwan can help, Taiwan is helping. 那麼,物資不要老往強國送,應該去援助非洲最窮的國家。「我實在告訴你們,這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上,就是做在我身上了。」( 馬太福音25:40 ) 台灣要蒙上帝的祝福嗎?就這麼做。