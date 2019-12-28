選戰關鍵時刻，時代力量粉專PO出導演吳念真在《BuzzOrange 報橘》淚挺小燈泡媽媽王婉諭的影片。吳念真說：「我們必須透過一個輾轉的力量，才有可能讓這樣的一個媽媽，去到國會裡面去。」面對這樣巨大的人生挫折，王婉諭選擇站出來，思考我們的司法體制和社會安全網到底出了什麼問題。

所以，在這樣的時候，我只想跟婉諭講說：婉諭，加油這句話不適用於妳。加油不是妳，應該加油的是我們。我們一定要用我們最大力量，把妳送進國會，

去替我們的孩子、替我們孫子、替我們的未來、替我們所有的小孩，替他們爭取一個更美好、更有力氣的，更溫暖的社會。我們大家要加油

影片最後則打出：1月11日改變台灣

網友在時力官網滿滿溫暖留言：「真的好感動！」、「吳導這段話讓人眼淚66666666」、「真的，該加油的是我們，我們該加油把他們送進立法院」、「的；該站出來了⋯⋯我們大家應該一起站出來，力挺的時刻已經到了」「吳導這催票有中！（給過）那就6起來～」、「政黨票投 #6號時代力量，把王婉諭送進國會！為全國的孩子點一盞燈！！」…

※影片 時代力量粉專/影片授權來源：《BuzzOrange 報橘》

《逐字內容》

2016年3月28日小燈泡事件

吳念真：我記得小燈泡事件發生的時後，我們看著電視，我們只能在電視前面驚慌、憤怒、哀傷、擔憂。不曉得台灣怎麼會變成這個樣子。

他的母親跟父親如何去承受這樣的災難。可是，我們在電視上看到一個極力控制自己情緒的母親用非常理智的聲音去表達她對整個事件的意見。而在霎那之間，她把我們所有的哀傷、憤怒、擔憂的底線往上提升，我心裡就想說應該安慰妳的是我們，怎麼會是妳在安慰我們

(然後，是漫長的司法程序)

她必須一次又一次去重新敘敘那天發生的事情。

作為一個長輩，我都覺得如果是我的女兒，我怎麼忍心讓她去走這一段路。淡話又講回來，她一路一路這樣走過來。一直用自己非常理智的方法，她甚至因此會去很認真的思考我們的司法體制到底出了什麼問題，我們的社會安全網到底出了什麼問題。所以當她出來參加選舉的時候，我覺得，天啊，我們還是虧欠她一次，因為選票上沒有她的名字。我們必須透過一個輾轉的力量，才有可能讓這樣的一個媽媽去到國會裡面。

所以，在這樣的時候，我只想跟婉諭講說：婉諭，加油這句話不適用於妳。加油不是妳，應該加油的是我們。我們一定要用我們最大力量，把妳送進國會，去替我們的孩子、替我們孫子、替我們的未來、替我們所有的小孩，替他們爭取一個更美好、更有力氣的，更溫暖的社會。我們大家要加油

影片最後則打出：1月11日改變台灣

#政黨票支持6號時代力量

#讓婉諭進國會盡一份力

※2020政黨辯論會 時代力量王婉諭結論片段(2019/12/16)

我是王婉諭，是小燈泡的媽媽，也是四個小孩的媽媽。我不是很會說話，也沒有在座的各位那麼有政治經驗，我想用一顆非常真切的心，跟大家分享我的想法。

曾經我以為，只要我努力地工作，用心地生活，我的孩子就可以平安長大、健康成長。 直到小燈泡的離開，讓我深刻感受到，只顧好自己是不夠的，一定要整個台灣社會邁向共好，才有可能，不再出現下一個和我們一樣心碎的父母。 這幾年，我努力地說、盡力地做，甚至參加總統府的司法改革國是會議。我們的聲音或許被聽見了，但卻缺少實質的力量，去推動、落實。

我們希望小燈泡的離去，能給台灣社會帶來實質意義，而不再只是短暫的社會事件，隨著時間被遺忘。

我們希望當問題發生時，大家不再只是速成地提出口號，而是能夠踏實地去面對與改善。我也希望，我們的社會能少一些冷淡，多一些愛。

我們今天代表時代力量來參加辯論。 有人問：為什麼選擇時代力量？ 我想說的是，從過去以來，我接觸到的時代力量每一位成員，他們的堅持與努力，都令我敬佩與感動。

我相信這股從2014年延續下來的本土、年輕的力量，絕對是台灣非常寶貴的資產。 過去 3 年多來，我們可以看到，時代力量雖然席次很少，卻始終堅持理想，推動法案。反觀中國國民黨的 35 席委員，連基本事實都搞不清楚，時代力量早在 2016 年就提出「兩岸協議監督條例」，國民黨卻說沒看到。 我們真正沒看到的是，國民黨在不公不義的事情發生時，哪一次站出來認真監督過？包括兆豐案、普悠瑪案、慶富案、私菸案，這些早在國民黨完全執政時就留下的弊端，國民黨沒有站出來監督，更沒有絲毫的反省。

只有時代力量站在第一線，就事論事的揭發弊案，尋找解方。

時代力量是真正能監督政府、推動進步的在野黨，因為我們從來不是一個只喊口號的政黨。

我們不會告訴大家：我這裡就有個唯一的解答，只要你把票投給我，台灣所有的問題通通幫你解決。

但是請你相信我，時代力量一定會就事論事地討論，務實地找到讓台灣更好的方法。 時代力量除了捍衛主權外，也為了社會共好，努力推動公平正義，來改變台灣，守護我們的下一代。 我是平凡的家庭主婦，四個孩子的媽媽，我鼓起勇氣站出來，也希望大家和我一起勇敢，照亮孩子、照亮台灣的未來！