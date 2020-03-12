第二批武漢包機361名國人目前已安置在檢疫所，但兩岸交手過程至今餘波盪漾。美國學者稱，中國始終以打壓台灣優於防疫，從未將台灣人最佳利益當一回事。圖/指揮中心提供

台灣與中國在第二批武漢包機交手過程餘波盪漾，從阻擋台商穿防護衣到又想偷塞30多人，值此疫情緊繃之際，中共始終關心如何打壓台灣，而非台灣人的健康福祉。美國學者一致認為中共秉持打壓台灣優於防疫，直言，「我無法相信他們有把台灣人民的最佳利益當一回事。」

第一批武漢包機帶回與我方名單不符後，我方對第2批包機的安排始終堅持必須符合弱勢優先、防疫優先的原則，尤其在第一批包機中有人返台後確診武漢肺炎，我方更非常堅持必須派防疫人員到武漢做登機前的篩檢，中國則批評台灣政治操弄，藉故拖延台胞返鄉。

經過一個多月交手，第二批武漢包機再度成行，先別論事前的細節溝通，10日當天返台過程也是曲折離奇。有人報了名要回台，卻在機場拒絕檢疫，有的則是連報到都沒報到，還有上機了還發燒被請下機。好不容易折騰完，第一架包機華航安全返抵國門。由東航執飛的第二架次班機卻狀況連連，對岸不僅阻擋台商們穿防護衣、戴防護罩，還質疑我方對他們的事前檢疫不信任，竟再度提出多塞30多人的情事。

對此，《彭博社》星期二在一篇關於兩岸包機爭議的報導中，援引美國大衛森學院政治學者任雪麗(Shelley Rigger)的話說，撤離台灣公民遭到延誤是一個例子，顯示北京決意要把台灣盡可能壓制到最大程度，這對他們真的是一個最優先事項。

任雪麗表示，當中國正面對這麼多事情的此刻，以及中國政府機構窮於應付的時候，竟然還有時間來琢磨如何讓台灣不好過。

前美國國務院東亞事務局臺灣政策辦公室主任葛天豪(David Keegan)在接受美國之音採訪時也說，新冠病毒疫情再次強化了雙方因SARS所引發的不信任。

他說，2003年，台灣不能相信中國提供的關於SARS疫情的資訊，中國也不允許台灣與世界衛生組織合作，如今到了2020年又發生同樣的問題，這才使得台灣會有現在的反應，也因為如此全世界各個角落對台灣從世衛組織獲取資訊與管道的同情和支持都在增加。

葛天豪說，「我的觀察是，在一連串關於新冠病毒的事件中，我們幾乎從來沒有從中國大陸得到最新的、即時的，以及可靠的資訊。」「所以我不會非常認真的看待他們所說的台灣在阻撓或不合作。」

葛天豪說，他「幾乎可以確定國台辦根本不知道武漢發生了什麼事，直到一切都太遲。」而當他們知道以後，「我也無法相信他們有把台灣人民的最佳利益當一回事。」