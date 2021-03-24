3月22日（一）上午9：29，我在眾目睽睽下平安完成COVID-19的AZ疫苗接種。接種前其實我自己早已完成AZ疫苗的科學性評估，包括國外、國內與院內的科學文獻與資訊。高雄長庚醫院在3月中之前，已完成院區辦理醫事等工作人員「COVID-19疫苗接種」作業，要每一位員工答覆接種意願，我一直到周日到醫院辦公室加班時，才跟負責接種業務的職護答覆當天早上一大早接受施打的意願，職護說我年紀很大，今早要感染科醫師評估後才能施打。

依「2021年COVID-19 疫苗接種計劃」，辦理COVID-19疫苗接種作業，按暴露風險程度採分段分流、預約制接種規劃對象含本院員工、固定於本院工作或執勤之人（如照顧服務員、志工、外包承攬工作人員、整學期固定實習者等）。日期定在3/22、3/24、3/26、3/29、3/31。施打日上午08:30~12:00；下午13:30~17:00。地點選在醫學大樓１樓鄰近急診的員工COVID-19疫苗接種專區。員工前往接種請攜帶「健保IC卡」、「員工識別證」及「疫苗注射通知單」並需親自簽名。非受雇員工前往接種請攜帶「健保IC卡」、「疫苗注射通知單」及「COVID-19疫苗接種意願書」也須親自簽名。否則無法受理接種。本次疫苗接種後需於現場觀察30分鐘，無虞後才能離開。而後員工在接種後必須回饋接種後反應，一周內線上回覆，如無不良反應再續接種第二劑，第二劑接種完也須在一周內回饋接種後反應。本作業如有疑問，也打開專一窗口洽安全衛生組。



接種疫苗時報到後，先做體檢評估，通過後才正式安排施打。圖／陳順勝提供

當日一來上班，我就先到現場看動線，熟讀注意事項、副作用與處置、動線與流程。上午9:20AM我提早來報到，先做體檢評估，通過後正式安排施打。由於我是全醫院最高齡者，在場媒體很有興趣，全程拍攝採訪，我9:29AM打針後，要強迫在現場觀察半小時，9:59AM出口處才放行。這是為預防以及及時處理施打後可能出現的過敏反應，疫苗接種後建議先留在施打處至少30分鐘，密切觀察後再離開，若有狀況可隨時緊急處理。

因為是老人家大家特別關注我的狀況，我自己在施打前後非常注意自己的健康情況，用iWatch的心電圖軟體監測脈搏與心電圖，前後完全正常竇性韻律沒有改變，請大家放心，9：59AM準時離開去從事我的臨床工作，打肌肉切片組織化學報告。



高雄長庚COVID-19的AZ疫苗開打。圖／陳順勝提供

我被告知接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛或四肢冰冷、嚴重頭痛、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立通報與即就醫。另外歐盟檢視無法完全排除疫苗可能與非常罕見的瀰漫性血管性凝固（DIC）合併血小板低下之不良事件有關，建議民眾接種前與醫師討論評估相關風險。

我這七十多歲的老人家，在院內相關醫護照顧下，在媒體「眾目睽睽」下平安完成COVID-19的AZ疫苗接種，也告訴國人為防疫武漢肺炎病毒，為疫情的控制，也為將來自己出國方便性，接種國家為我們準備的AZ疫苗或其他拿得到的疫苗。



接種COVID-19疫苗後注意事項。圖／陳順勝提供