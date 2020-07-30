台北榮民總醫院晚間表示，住院半年的前總統李登輝於晚間7時24分辭世，享耆壽98歲。

總統府今晚表示，擔任中華民國第7、8、9任總統的李登輝前總統，於今（30）日晚間與世長辭。蔡英文總統聞訊表達最深的哀悼與不捨，也期望家屬節哀，總統認為李前總統在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，他的離世是國家的莫大損失。總統也指示總統府及相關部門全力協助家屬辦理治喪事宜，務使治喪儀典哀榮隆重。

總統府表示，1988年李前總統繼任總統後，即終止動員戡亂、廢除臨時條款，也啟動修憲，推動國會全面改選、總統直接民選，逐步合理化政府體制，並在1996年當選為我國第一位民選總統。在李前總統的任內，台灣結束了威權體制、邁向民主轉型，開創今日民主政治的基礎格局，終成為亞洲民主典範、傲然立世。李前總統也因此受國際媒體譽為「民主先生」。

總統府指出，李前總統致力推動強化中華民國主權國家地位，對於建構台灣主體性、凝聚國家認同，有歷史性的貢獻。

李登輝生於1923年，李登輝是美國康乃爾大學博士，1984年當選為中華民國第7任副總統，1988年1月前總統蔣經國過世後繼任為第7任總統；1990年3月，經國民大會選舉為第8任總統；1996年當選中華民國首位民選總統，被譽為台灣民主之父 ，2000年5月19日任期屆滿。

李登輝罹患多種疾病，今年2月喝牛奶嗆到，造成吸入性肺炎，身體狀況不穩定，蔡英文、賴清德、蘇貞昌昨日前往探視後，李登輝夫人曾文惠女士，昨日、今日一連兩天赴北榮探望丈夫，昨天約停留6個多小時後離開，今天都留在北榮，一路陪伴李前總統走完人生最後里程。

李登輝長期入住北榮中正樓22樓的總統病房，醫療團隊全力照護，但因為年紀大、多種疾病纏身，近期狀況持續惡化，需要洗腎維持水分、電解質平衡，支持營養補給。

李前總統家屬對於醫療團隊辛苦照顧及總統、副總統、行政院長等各界關心，表達誠摯感謝。



李前總統出席2014年5月1日民報創刊茶會。圖／民報資料照